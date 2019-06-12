12.06.2019, 13:06

Таллинн или Украина — поможем Кристоферу Нолану? Тест от RusDelfi

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Кристофер Нолан
Кристофер Нолан

Режиссер Кристофер Нолан задумал превратить Таллинн в Киев или один других из украинских городов. Так ли уж они не похожи?

Наши читатели уверены - Таллинн нельзя спутать с украинскими городами, а у Нолана просто больная фантазия. Давайте проверим. Перед вами тест, в котором нужно определить, где нашими корреспондентами была сделана фотография - в Таллинне и его окрестностях или же в одном из украинских городов.

Поехали!

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