Таллинн и Спасательный департамент помогут сделать дома малообеспеченных безопаснее

Заявки от местных самоуправлений принимаются до 28 февраля. Перечень участвующих в проекте ”Сделаем дома пожаробезопасными” домов и квартир будет составлен по итогам сведений, собранных в ходе посещений жилых помещений специалистами Спасательного департамента; данные будут проанализированы совместно с городом.

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, Таллинн и Спасательный департамент сотрудничают в рамках проекта ”Сделаем дома пожаробезопасными” с 2018 года. Половину бюджета проекта покрывает Спасательный департамент, а вторую — город.

”Посредством проекта мы оказали помощь горожанам, испытывающим материальные трудности, среди которых многодетные семьи, одинокие пожилые, люди с особыми потребностями, — сказала Бешкина. — Поскольку многие жилища до сих пор не отвечают требованиям пожарной безопасности, мы намерены продолжать сотрудничество в рамках этого исключительного проекта, который действительно спасает жизни”.

По словам генерального директора Спасательного департамента Куно Таммеару, согласно печальной статистике, в Эстонии за год происходит почти столько же возгораний жилых домов, сколько и в Северных странах, однако в пожарах погибает в три раза больше людей.

”Это говорит о том, что многие дома не являются безопасными. Для Спасательного департамента серьезной проблемой являются живущие в одиночку пожилые люди и социально неблагополучные лица. Согласно статистике смертей за 2020 год, наиболее часто в пожарах погибали одинокие пожилые люди”, — отметил Таммеару.

Целевая группа проекта — испытывающие экономические трудности домохозяйства, семьи с детьми (в первую очередь — многодетные), люди с особыми потребностями, пожилые (прежде всего — живущие в одиночку). В порядке исключения помощь оказывается и на основании индивидуального подхода — к примеру, если в семье недавно произошло происшествие, оказавшее влияние на экономическое положение домохозяйства — пожар или т.п.

Житель города, в чьем доме будут осуществляться работы в рамках проекта, должен являться собственником недвижимости на основании крепостной книги, и проживать на этой жилплощади на основании данных регистра народонаселения; или же постоянно проживать на жилплощади, чей владелец приходится ему близким родственником или свойственником, и, в свою очередь, позволяет жильцу пользоваться этой площадью на протяжении не менее трех лет (должна быть возможность это письменно подтвердить).