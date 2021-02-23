23.02.2021, 09:14

Таллинн и Спасательный департамент помогут сделать дома малообеспеченных безопаснее


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Pääste
PäästeFoto: Anni Õnneleid

Таллинн вновь участвует в совместном со Спасательным департаментом проекте ”Сделаем дома пожаробезопасными”, направленном на испытывающих финансовые трудности жителей столицы. Благодаря проекту за последние три года проблемы с пожарной безопасностью были решены в 131 доме жителей Таллинна.

Заявки от местных самоуправлений принимаются до 28 февраля. Перечень участвующих в проекте ”Сделаем дома пожаробезопасными” домов и квартир будет составлен по итогам сведений, собранных в ходе посещений жилых помещений специалистами Спасательного департамента; данные будут проанализированы совместно с городом.

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, Таллинн и Спасательный департамент сотрудничают в рамках проекта ”Сделаем дома пожаробезопасными” с 2018 года. Половину бюджета проекта покрывает Спасательный департамент, а вторую — город.

”Посредством проекта мы оказали помощь горожанам, испытывающим материальные трудности, среди которых многодетные семьи, одинокие пожилые, люди с особыми потребностями, — сказала Бешкина. — Поскольку многие жилища до сих пор не отвечают требованиям пожарной безопасности, мы намерены продолжать сотрудничество в рамках этого исключительного проекта, который действительно спасает жизни”.

По словам генерального директора Спасательного департамента Куно Таммеару, согласно печальной статистике, в Эстонии за год происходит почти столько же возгораний жилых домов, сколько и в Северных странах, однако в пожарах погибает в три раза больше людей.

”Это говорит о том, что многие дома не являются безопасными. Для Спасательного департамента серьезной проблемой являются живущие в одиночку пожилые люди и социально неблагополучные лица. Согласно статистике смертей за 2020 год, наиболее часто в пожарах погибали одинокие пожилые люди”, — отметил Таммеару.

Целевая группа проекта — испытывающие экономические трудности домохозяйства, семьи с детьми (в первую очередь — многодетные), люди с особыми потребностями, пожилые (прежде всего — живущие в одиночку). В порядке исключения помощь оказывается и на основании индивидуального подхода — к примеру, если в семье недавно произошло происшествие, оказавшее влияние на экономическое положение домохозяйства — пожар или т.п.

Житель города, в чьем доме будут осуществляться работы в рамках проекта, должен являться собственником недвижимости на основании крепостной книги, и проживать на этой жилплощади на основании данных регистра народонаселения; или же постоянно проживать на жилплощади, чей владелец приходится ему близким родственником или свойственником, и, в свою очередь, позволяет жильцу пользоваться этой площадью на протяжении не менее трех лет (должна быть возможность это письменно подтвердить).

В рамках проекта осуществляется ремонт имеющейся топочной камеры и отопительной установки; демонтаж старой топочной камеры и отопительной установки, строительство и/или установка новой; услуга чистки дымохода; установка датчика угарного газа и дымового датчика, оснащение первичными средствами ликвидации возгорания (например, противопожарное покрывало и огнетушитель); заказ экспертной оценки; ремонт электрической системы; заказ электроаудита; ремонт и замена газового оборудования; специальные решения (например, невоспламеняемое постельное белье, датчик температуры, система сигнализации для людей с особыми потребностями и прочие).

В рамках первого этапа сотрудничества в 2018 — 2019 гг. помощь на общую сумму 250 607 евро (127 631 евро из средств государственного бюджета и 122 976 евро — финансирование со стороны Таллинна) была направлена в 107 домов Таллинна. В ходе второго этапа, в 2020 году, в Таллинне помощь получили 24 собственника недвижимости. Из городского бюджета на эти цели было выделено 33 473 евро, Спасательный департамент внес 36 376 евро.

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