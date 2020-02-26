Таллинн и Санкт-Петербург проводят викторину, посвященную 250-летию адмирала Крузенштерна

”Далеко не все знают, что жизнь великого мореплавателя Крузенштерна была тесно связана с Эстонией, — отметил вице-мэр Вадим Белобровцев. — Здесь Иван Федорович, родился и учился, здесь же скончался и похоронен в Домском соборе. И в нынешнем году, когда отмечается 250-летний юбилей со дня его рождения, мы хотим поддержать инициативу проведения большой викторины, в которой смогут принять участие таллиннские школьники. Благодаря участию в этой викторине они смогут изучить историю жизни великого адмирала, его связь с нашей страной, а также подробности знаменитой кругосветной экспедиции”.

По словам одного из организаторов викторины, действительного члена Русского Географического общества и Всемирного клуба петербуржцев Владимира Дервенева, это не первая викторина, проводимая для школьников двух городов. Первая состоялась еще в 2012 году и была посвящена эстоноземельцам — героям Отечественной войны 1812 года.

”Думаю, нынешняя викторина окажется не менее интересной, ведь она посвящена жизни уникального человека — ученого, морехода, флотоводца, героя войны, еще и тесно связанного как с Эстонией, так и Россией — отметил Владимир Дервенев. — Сразу скажу, что вопросы мы подготовили необычные, ”Википедия” на них ответов не даст. Придется серьезно заняться изучением материала. Ну а для победителей мы приготовили ценные призы, среди которых и поездка в Санкт-Петербург с насыщенной культурной программой”.