26.02.2020, 18:24

Таллинн и Санкт-Петербург проводят викторину, посвященную 250-летию адмирала Крузенштерна


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Таллинн и Санкт-Петербург проводят викторину, посвященную 250-летию адмирала Крузенштерна
Foto: Siim Lõvi

В честь 250-летия со дня рождения адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна Всемирный клуб петербуржцев, а также мэрии Санкт-Петербурга и Таллинна объявили международную литературно-историческую викторину ”Мир Крузенштерна”.

”Далеко не все знают, что жизнь великого мореплавателя Крузенштерна была тесно связана с Эстонией, — отметил вице-мэр Вадим Белобровцев. — Здесь Иван Федорович, родился и учился, здесь же скончался и похоронен в Домском соборе. И в нынешнем году, когда отмечается 250-летний юбилей со дня его рождения, мы хотим поддержать инициативу проведения большой викторины, в которой смогут принять участие таллиннские школьники. Благодаря участию в этой викторине они смогут изучить историю жизни великого адмирала, его связь с нашей страной, а также подробности знаменитой кругосветной экспедиции”.

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По словам одного из организаторов викторины, действительного члена Русского Географического общества и Всемирного клуба петербуржцев Владимира Дервенева, это не первая викторина, проводимая для школьников двух городов. Первая состоялась еще в 2012 году и была посвящена эстоноземельцам — героям Отечественной войны 1812 года.

”Думаю, нынешняя викторина окажется не менее интересной, ведь она посвящена жизни уникального человека — ученого, морехода, флотоводца, героя войны, еще и тесно связанного как с Эстонией, так и Россией — отметил Владимир Дервенев. — Сразу скажу, что вопросы мы подготовили необычные, ”Википедия” на них ответов не даст. Придется серьезно заняться изучением материала. Ну а для победителей мы приготовили ценные призы, среди которых и поездка в Санкт-Петербург с насыщенной культурной программой”.

Полярный историк и представитель Морского музея Катрин Савомяги заметила, что в двух зданиях Морского музея не только подготовлена отличная экспозиция, но и найдутся ответы на часть вопросов викторины.

”Мне кажется, что интерес к викторине будет высоким, наши школьники очень активны и любознательны, — сказала Савомяги. — Нужно очень хорошо изучать историю, особенно морскую, и мне кажется, экспозиция Морского музея пригодится в поисках новой информации”.

Вопросы викторины ”Мир Крузенштерна” будут размещены на сайте в начале марта на сайте Всемирного клуба петербуржцев www.wwclub.spb.ru/, ответы можно будет присылать до 20 мая 2020 года.

Итоги викторины будут подведены 20 июня. В начале лета в Санкт-Петербурге и Таллинне состоится торжественное награждение региональных победителей.

В викторине могут принимать участие учащиеся с 14 до 17 лет, любых форм обучения. Язык викторины — русский, каждый участник может послать только одну индивидуальную работу плюс рассказ-эссе на тему, связанную с И.Ф. Крузенштерном.

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