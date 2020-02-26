Таллинн и Санкт-Петербург проводят викторину, посвященную 250-летию адмирала Крузенштерна

Полярный историк и представитель Морского музея Катрин Савомяги заметила, что в двух зданиях Морского музея не только подготовлена отличная экспозиция, но и найдутся ответы на часть вопросов викторины.
”Мне кажется, что интерес к викторине будет высоким, наши школьники очень активны и любознательны, — сказала Савомяги. — Нужно очень хорошо изучать историю, особенно морскую, и мне кажется, экспозиция Морского музея пригодится в поисках новой информации”.
Вопросы викторины ”Мир Крузенштерна” будут размещены на сайте в начале марта на сайте Всемирного клуба петербуржцев www.wwclub.spb.ru/, ответы можно будет присылать до 20 мая 2020 года.
Итоги викторины будут подведены 20 июня. В начале лета в Санкт-Петербурге и Таллинне состоится торжественное награждение региональных победителей.
В викторине могут принимать участие учащиеся с 14 до 17 лет, любых форм обучения. Язык викторины — русский, каждый участник может послать только одну индивидуальную работу плюс рассказ-эссе на тему, связанную с И.Ф. Крузенштерном.
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