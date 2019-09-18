Таллинн и Москва обсуждают возможность для сотрудничества

Сегодня вице-мэр Вадим Белобровцев принял в Таллиннской городской управе делегацию мэрии Москвы. Московские чиновники на этой неделе посещают Эстонию и Латвию с целью налаживания культурных и рабочих связей в этих Балтийских странах.
В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества преимущественно в сфере культуры и искусства, молодежной политики и спорта.
”Столица Эстонии уже два десятка лет поддерживает конструктивные рабочие контакты с мэрией Санкт-Петербурга — Северной столицы России. ”Петербургские встречи в Таллинне” и ”Таллиннские встречи в Санкт-Петербурге” стали уже традиционным форматом культурного сотрудничества, который тепло принимают жители обоих городов. На сегодняшней встрече мы обсуждали, в числе прочего, возможности заложить основы для аналогичного сотрудничества между Таллинном и Москвой”, — отметил вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.
Глава московской делегации Сергей Черёмин, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, пригласил представителей Таллинна также принять участие в целом ряде международных мероприятий, проводимых Правительством Москвы. ”Мы были бы заинтересованы также в дальнейшем более активно обмениваться опытом развития городской среды, идеями и современными методами решения социальных вопросов, а также концепциями работы с молодежью”,- заявил Черёмин.
”Таллинн готов обсуждать и реализовывать совместные культурные, образовательные и социальные проекты, которые послужат на благо жителей Таллинна и Москвы”, — подчеркнул вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.
Встреча, продолжавшаяся около часа, прошла в атмосфере взаимопонимания. Стороны договорились вернуться к обсуждению поднятых на встрече вопросов уже в рабочем режиме.
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