Таллинн и Москва обсуждают возможность для сотрудничества

Глава московской делегации Сергей Черёмин, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, пригласил представителей Таллинна также принять участие в целом ряде международных мероприятий, проводимых Правительством Москвы. ”Мы были бы заинтересованы также в дальнейшем более активно обмениваться опытом развития городской среды, идеями и современными методами решения социальных вопросов, а также концепциями работы с молодежью”,- заявил Черёмин.

”Таллинн готов обсуждать и реализовывать совместные культурные, образовательные и социальные проекты, которые послужат на благо жителей Таллинна и Москвы”, — подчеркнул вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.

Встреча, продолжавшаяся около часа, прошла в атмосфере взаимопонимания. Стороны договорились вернуться к обсуждению поднятых на встрече вопросов уже в рабочем режиме.