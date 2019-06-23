Таллинн и Хельсинки будут создавать экоострова

Основная цель проекта — превратить два острова, находящихся на территории будущего Талсинки (Таллинна и Хельсинки как единого городского пространства), Аэгна и Васиккасаари в популярные места экологического туризма, щадящего природу, каковыми бы ни были туристические потоки.

"Финансирование за счет Евросоюза, — пояснил старейшина Кесклинна Владимир Свет, — дает возможность осовременить условия жизни и отдыха на острове Аэгна, привести в соответствие с современными нормами обработку там отходов. Надеемся начать уже нынешней осенью, после окончания летнего сезона, и провести основные обновления в течение следующего года. Планируем также провести опрос посетителей острова, чтобы точнее знать, что им там необходимо".

В рамках проекта на острове будет создан пункт обработки отходов, будут установлены новые инфотаблицы, указатели, при необходимости созданы дощатые тропы, оберегающие природу.

Проект создания умных и привлекательных городских островов для формирования новой туристической концепции и единого , состоящего из двух частей туристического центра двух городов рассчитан до 31 марта 2021 года. Ведущий его партнер — Хельсинки. Таллинн в лице Кесклиннаской районной управы — один из рядовых партнеров вместе с Таллинским центром Стокгольмского института окружающей среды и "Forum Virum Helsinki".

Суммарная смета проекта — 1 093 705 евро, в том числе на Таллинн приходятся 215 020 евро, из которых 182 767 евро составляет зарубежная субсидия, а 32 253 евро надо будет взять из бюджета города.