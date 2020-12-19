19.12.2020, 10:52

Таллинн хвастается: несмотря на коронавирус, столичная культурная жизнь в этом году была весьма насыщенной


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Таллинн хвастается: несмотря на коронавирус, столичная культурная жизнь в этом году была весьма насыщенной
Unsplash

Таллинн сообщает, что столичная культурная жизнь в этом году была особой, но несмотря на это, состоялось множество заметных событий и были реализованы серьезные проекты: в Ласнамяэ готов новый производственно-складской комплекс Городского театра, сам театр представил пять новых постановок, а Таллиннский камерный оркестр дал концерты как в Эстонии, так и за рубежом.

Вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что завершающийся год был нестабильным, но стоит признать находчивость творческих людей и их возможность приспособиться к меняющимся обстоятельствам.

”Культурные события людям нужны в любое время, но, прежде всего, это необходимо в сложные времена, — сказал вице-мэр. — Это подтверждает большое количество публики на всех предложенных горожанам в этом году Департаментом культуры и другими культурными учреждениями мероприятиях”.

Вадим Белобровцев отметил, что отмечающий 30-летие Таллиннский департамент культуры в этом году значительно обогатил культурную жизнь города.

”За год состоялось множество мероприятий, начиная с организации в январе мероприятий, посвященных празднованию китайского Нового года. В мае горожане участвовали в событиях, приуроченных ко Дню Таллинна, в августе — в праздновании Дня восстановления независимости Эстонии, а также в мероприятиях Ночи культуры, — перечислил вице-мэр. — Также стоит упомянуть и концерт, которым в августе отметили 40-летие состоявшейся в Таллинне парусной регаты в рамках московских Олимпийских игр. Все культурные учреждения Таллинна были очень активными, и их работа по поддержанию настроения людей, безусловно, заслуживает особого внимания”.

В этом году в Городском театре состоялось пять премьер, одна из них — виртуально. В числе наиболее значимых событий года, конечно же, открытие производственно-складского комплекса театра. В дальнейшем театр сможет готовить необходимые декорации в одном месте — с момента эскиза и вплоть до завершения работы. Речь идет об одном из этапов проекта развития Городского театра, который продолжится и в будущем году — в декабре Таллиннский департамент городского имущества объявил тендер на реконструкцию IX квартала Городского театра.

Жизнь Таллиннской филармонии была активной и интересной, несмотря на приостановку концертной деятельности; программа Таллиннского камерного оркестра оказалась популярна не только в Эстонии, но и за рубежом. Благодаря инициативе Тыну Кальюсте, художественного руководителя Таллиннской филармонии и главного дирижера Камерного оркестра, учреждение быстро расширило границы своей деятельности и в Эстонии. Летом состоялось успешное турне Камерного оркестра ”Симфония прибытия”, которым отметили возвращение музыкантов из условий изоляции к публике. В эстонских церквях дали десять концертов, посвященных творчеству Гайдна и Пярта. Была подготовлена исследовательская программа по охране Дома Братства черноголовых — памятника старины и концертного дома Таллиннской филармонии — в рамках которой готовится полная реконструкция здания.

Таллиннская центральная библиотека в течение года запустила ряд новых услуг, чтобы и во время чрезвычайного положения люди любого возраста могли читать книги и общаться. По скайпу была запущена программа для пожилых, в рамках которой библиотекарь помогает им освоить интернет. Эта услуга работает и сейчас, а в данный момент ведется подготовка к тому, чтобы в каждом районе города был свой дигиклуб для пожилых.

Очень популярным оказался проект Центральной библиотеки ”Читаем вслух!” — библиотекари по телефону или видеомосту читают детям книги вслух в режиме реального времени. Также библиотекари предлагали помощь и при выполнении домашних заданий. Для встречи с учениками в онлайн-среде DISCORD был создан чат, в котором библиотекари ждали вопросы по темам, связанным с выполнением домашних заданий.

Важно отметить также и то, что в самом начале режима чрезвычайной ситуации библиотека открыла свои каталоги электронных книг для бесплатного пользования всем желающим и их востребованность многократно увеличилась. Самой популярной стала библиотека ELLU, в которой в этом году арендовали книги более 100 000 раз — в три раза больше, чем в предыдущем году.

Таллиннский литературный центр отметил 155-летие Эдуарда Вильде и День Таллинна конкурсом рассказов ”Прогулка Вильде”. Совместно с Эстонским драматическим театром к юбилейному году Вильде была подготовлен спектакль. В сентябре состоялся ставший уже традиционным фестиваль Литературной улицы. Работу продолжит и открытый изначально на пару месяцев музей Мати Унта.

Центр русской культуры во время действия режима чрезвычайной ситуации и ограничений запустил активную деятельность в социальных медиа, где транслировалось множество онлайн-мероприятий: концерты, записи поэтических и музыкальных представлений, детский фестиваль классической музыки, а также Дни славянской письменности и культуры. В ноябре публика смогла принять участие онлайн в фестивале детских хоровых коллективов ”Камертон 2020”. В Центре русской культуры состоялись Дни народов Эстонии, концерт памяти Георга Отса и цикл концертов ”Популярная классика”.

Таллиннский Народный университет провел успешный цикл лекций об окружающей среде. Осенью начался блок лекций ”От абсурда до рациональности”, в ходе которых можно было встретиться с экспертами по экологии — они рассказывали слушателям о темах, связанных с охраной окружающей среды и устойчивым развитием.

Таллиннский городской музей предлагал образовательные программы, музейные уроки и виртуальные туры по Старому городу, а также выставки в филиалах музея. Подробный обзор о деятельности музея можно найти здесь.

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