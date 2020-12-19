Таллинн хвастается: несмотря на коронавирус, столичная культурная жизнь в этом году была весьма насыщенной

Вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что завершающийся год был нестабильным, но стоит признать находчивость творческих людей и их возможность приспособиться к меняющимся обстоятельствам.

”Культурные события людям нужны в любое время, но, прежде всего, это необходимо в сложные времена, — сказал вице-мэр. — Это подтверждает большое количество публики на всех предложенных горожанам в этом году Департаментом культуры и другими культурными учреждениями мероприятиях”.

Вадим Белобровцев отметил, что отмечающий 30-летие Таллиннский департамент культуры в этом году значительно обогатил культурную жизнь города.

”За год состоялось множество мероприятий, начиная с организации в январе мероприятий, посвященных празднованию китайского Нового года. В мае горожане участвовали в событиях, приуроченных ко Дню Таллинна, в августе — в праздновании Дня восстановления независимости Эстонии, а также в мероприятиях Ночи культуры, — перечислил вице-мэр. — Также стоит упомянуть и концерт, которым в августе отметили 40-летие состоявшейся в Таллинне парусной регаты в рамках московских Олимпийских игр. Все культурные учреждения Таллинна были очень активными, и их работа по поддержанию настроения людей, безусловно, заслуживает особого внимания”.

В этом году в Городском театре состоялось пять премьер, одна из них — виртуально. В числе наиболее значимых событий года, конечно же, открытие производственно-складского комплекса театра. В дальнейшем театр сможет готовить необходимые декорации в одном месте — с момента эскиза и вплоть до завершения работы. Речь идет об одном из этапов проекта развития Городского театра, который продолжится и в будущем году — в декабре Таллиннский департамент городского имущества объявил тендер на реконструкцию IX квартала Городского театра.

Жизнь Таллиннской филармонии была активной и интересной, несмотря на приостановку концертной деятельности; программа Таллиннского камерного оркестра оказалась популярна не только в Эстонии, но и за рубежом. Благодаря инициативе Тыну Кальюсте, художественного руководителя Таллиннской филармонии и главного дирижера Камерного оркестра, учреждение быстро расширило границы своей деятельности и в Эстонии. Летом состоялось успешное турне Камерного оркестра ”Симфония прибытия”, которым отметили возвращение музыкантов из условий изоляции к публике. В эстонских церквях дали десять концертов, посвященных творчеству Гайдна и Пярта. Была подготовлена исследовательская программа по охране Дома Братства черноголовых — памятника старины и концертного дома Таллиннской филармонии — в рамках которой готовится полная реконструкция здания.