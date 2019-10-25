Таллинн хочет ввести бесплатное питание в частных детских садах, а также предотвратить травлю в школах

"В то же время, мы учитываем, что число таллиннских детей, посещающих частные детские сады, может несколько возрасти, что вызовет необходимость в выделении дополнительных субсидий частным детским садам", — сказал Кылварт.

Для применения программ, направленных на предупреждение и прекращение травли, во всех муниципальных школах в бюджете запланировано около 60 000 евро.

Как отметил мэр, травля в школах стала серьезной социальной проблемой, устранением которой нужно серьезно и целенапраленно заниматься. "В зависимости от возрастной группы, в Эстонии каждый пятый, а в некоторых школах или классах и вовсе каждый четвертый становится жертвой травли. Мы не можем и не должны лишь наблюдать за статистикой, как отзывчивое общество мы обязаны вмешаться и сделать все от нас зависящее, чтобы избежать последующего возникновения случаев травли, — сказал Кылварт. — Информирование о существующей проблеме или ситуации, а также постоянное реагирование способны значительно улучшить школьную среду и дать возможность всем ребятам испытывать радость от школьного дня и сосредоточиться на обучении".

В Таллинне действует несколько программ, направленных против травли, в их числе „Veel parem!” (VEPA) (рус. — еще лучше!) для учеников с первого по третий классы и „Kiusamisest vabaks!” (KiVa) (рус. — избавиться от травли) для школьников с первого по шестой классы. Это программы, обучающие навыкам поведения. В тринадцати школах Таллинна не введена еще ни одна подобная программа, однако цель города — охватить все муниципальные школы, а в тех школах, где программы уже применяются — расширить их действие на следующие ступени обучения.