Таллинн хочет стать самым интеллигентным городом

Форум интеллигентных сообществ (Intelligent Community Forum, или ФИС) — некоммерческая организация, которая с 1999 года проводит такого рода конкурсы. В 2007 году Таллинн вошел в семерку лучших, будучи отобран более чем из 300 кандидатов по степени развития информационной и коммуникационной технологий. Это достижение было повторено в 2008, 2009, 2010 и 2013 годах — во все годы, когда Таллинн участвовал в конкурсе.

И вот, как сообщил городской секретарь Тоомас Сепп, Таллинн решил после перерыва снова принять участие в конкурсе на титул самого интеллигентного сообщества, поскольку городу есть, чем гордиться и чем можно поделиться с другими. Сепп отметил, что инфотехнология развивается чрезвычайно быстро, а с ней развивается и конкуренция, охватывающая все государства и сообщества. В Европе уже множество организаций, проводящих конкурсы на ИТ-решения, инновации и темы "умного" города, но Форум интеллигентных сообществ открывает возможность ознакомиться с мировыми достижениями в этой области, отследить общемировые тренды.

Отбор длится 8 месяцев, из которых пока успешно пройден первый этап — Таллинн включен в число 21 лучшего. Следующий этап — отбор семерки самых лучших, и третий, в апреде будущего года, — определение непревзойденного. Победитель будет объявлен на саммите форума в США в июне.