Таллинн хочет ограничить продажу алкоголя в развлекательных заведениях до двух или трех часов ночи

"Злоупотребление алкоголем вызывает негативные последствия не только для самого человека, но и для его близких, и в результате для всего общества. К сожалению, это очень болезненно затрагивает и самую восприимчмвую часть населения — детей, как в случае злоупотребления алкоголем родителей, так и в том, что сами подростки все раньше начинают употреблять алкоголь. Поэтому проблемами, вызванными алкоголем, и их последствиями в своей повседневной работе занимаются социальные работники и специалисты сферы защиты детей, сотрудники молодежной полиции, врачи и другие специалисты, — пояснила Бешкина. — Мы наблюдаем все большую необходимость в ограничении доступности алкоголя, так как прежние меры, к сожалению, не дают необходимых результатов. В качестве крупнейшего самоуправления Эстонии, в котором проживает треть населения страны, наша обязанность заняться этой проблемой”.

Таллинн предлагает с июня 2020 года разрешить продажу алкоголя в развлекательных учреждениях в выходной день накануне рабочей недели до двух часов ночи, а в ночь перед выходным днем — до трех часов. В тоже время городу необходима действенная помощь законодателя, так как существующее законодательство не позволяет ограничить продажу алкоголя по утрам. Сейчас прожаду можно возобновить сразу по завершении ночного покоя — в 6-7 часов утра.

Схожие ограничения в продаже алкоголя в развлекательных учреждениях введены в Финляндии, Швеции, Норвегии, Великобритании и во многих популярных туристических городах, таких как Рим или Дубровник.

Таллиннский совет по вопросам здоровья сформировал специальную комиссию для осуществления соответствующих мер, исходя из целей Таллиннской программы развития здоровья населения и государственной программы развития здоровья. В состав комиссии входят: вице-мэры Таллинна Бетина Бешкина и Вадим Белобровцев, бывший вице-мэр и доктор Мерике Мартинсон, ведущий специалист сектора здоровья Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения Эне Томберг и специалист Кадри Хунт, руководитель Таллиннского департамента культуры Айни Хярм, старший специалист Таллиннского департамента образования Аге Тамм, руководитель спортивного отдела Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта Кайли Кукумяги, руководитель качества ЦУ Таллиннская детская больница доктор Лагле Сууорг, невролог, преподаватель, доктор Андрус Липанд, кардиолог, ученый, профессор Маргус Вийгимаа, член правления Таллиннского общества семейных врачей Тийна Сакс и руководитель Таллиннского школьного здравоохранения Кяди Лепп.