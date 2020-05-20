Таллинн хочет объединить "Парк Кадриорг" и "Таллиннские кладбища"

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, реорганизация работы и объединение двух подведомственных департаменту учреждений — часть крупного стратегического плана оптимизации всей городской системы.

”Мы проанализировали и обозначили общую ситуацию еще до введения чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Одним из направлений было как раз уменьшение числа учреждений и структурных единиц, что позволит нам оптимизировать административные расходы”, — уточнил Кылварт.

Согласно проекту, последний день работы Tallinna Kalmistud — 30 июня, но уже 1 июля деятельность будет продолжена в составе объединенного учреждения.

Учреждение Kadrioru Park было создано 1 июля 2002 года. В настоящий момент организация управляет парком Кадриорг, кладбищенским парком Каламая, зеленой зоной на улице Харью, парком Таммсааре и таллиннскими фонтанами. Cфера деятельности организации Kadrioru Park — администрирование и развитие парка Кадриорг, а также обслуживание других парков, зеленых зон и фонтанов, находящихся в ведении учреждения.

Задачей учреждения Tallinna Kalmistud является управление кладбищами Метсакальмисту, Рахумяэ, Хийу-Раху, Сиселинна, Пирита, Пярнамяэ и Лийва, а также оказание похоронных и кладбищенских услуг.

В результате слияния двух организаций учреждение Kadrioru Park сможет расширить деятельность и предложить более широкий спектр услуг — в том числе и по части обслуживания кладбищ. Поскольку обслуживание кладбищ и парков — схожий род деятельности, было решено объединить задачи двух подведомственных учреждений, что позволяет использовать ресурсы более эффективно.

В ходе реорганизации подведомственных учреждений будет утвержден новый состав предприятия Kadrioru Park, где с 1 июля будет 104 штатных места. В результате слияния учреждений будет ликвидировано семь рабочих мест.