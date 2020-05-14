Таллинн готовится взыскать с партнера расходы по замене скамеек в парке Таммсааре

На замену скамеек было потрачено 144 648 евро. "Расходы легли на Таллинн", - подтвердил вице-мэр Калле Кландорф.

Планирует ли город потребовать компенсации от партнера (Extery OÜ) за некачественные скамейки? Кландорф заверил, что такое претензионное письмо сейчас подготавливается. По его словам, не исключена и судебная тяжба.

По словам властей, казус объясняется недостаточным опытом архитекторов, дизайнеров и изготовителей скамеек, которые хотели сделать нечто особенное и уникальное, но недостаточно учли наши погодные условия.

Теперь в парке установят 94 новых скамейки, которые, по словам Кландорфа, будут более простыми как конструкционно и технологически, так и по уходу.

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