Таллинн готовится взыскать с партнера расходы по замене скамеек в парке Таммсааре(8)
После открытия осенью 2018 года обновленного парка Таммсааре уже очень скоро - к апрелю прошлого года - установленные там скамейки покрылись глубокими трещинами. К пятнице в самом центральном парке столицы будут установлены новые более устойчивые к сложным погодным условиям скамейки. Но расходы в связи с этим пока несет город.
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