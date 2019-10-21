Таллинн готов открывать новые автобусные маршруты, но нехватка водителей этому препятствует(19)
Таллинн был готов открыть в этом году 5 новых маршрутов и немедленно принять на работу 50 водителей автобусов, но дефицит желающих садиться за руль усугубляется с каждым годом, вынуждая столичные власти вносить коррективы в планы развития общественного транспорта, пишет rus.err.ee.
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