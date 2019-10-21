Таллинн готов открывать новые автобусные маршруты, но нехватка водителей этому препятствует

По словам вице-мэр Таллинна Андрей Новиков Новикова, предстоит пятипроцентное повышение зарплаты, но и эта мера не спасет положения.

"Проблема в том, что число шоферов в нашей стране не меняется", — объяснил вице-мэр.

Новиков также сообщил, что средний возраст водителей столичного автобусного парка превышает 50 лет, а это значит, что ежегодно кто-то уходит на пенсию и проблема усугубляется.

"Мы точно откроем маршрут, который будет проходить по Рейди теэ и соединит Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн, а также уплотним график движения линии номер 39. Но линию номер 64 — Вяйке-Ыйсмяэ-Мустамяэ-Юлемисте сити — сможем, по всей видимости, открыть только в следующем году", — сказал Новиков.