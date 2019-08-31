31.08.2019, 19:45

Таллинн — город для автомобилей, а не для пешеходов. В каком районе ситуация хуже всего?

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Лизете Рейнеберг
Лизете Рейнеберг
EST 2
Таллинн — город для автомобилей, а не для пешеходов. В каком районе ситуация хуже всего?
Foto: Andres Putting

Из исследования финского агентства SPIN Unit следует, что почти во всех районах Таллинна отведено больше места под парковку автомобилей, чем для прохода пешеходов, сообщает Eesti Päevaleht.

Последнее исследование на тему парковки проводилось в Таллинне в 2006 году. Согласно новому исследованию, хуже всего ситуация обстоит в Мустамяэ, Ласанмяэ и Кристийне — в этих районах места под машины выделено намного больше, чем для использования пешеходами.

Например, в Мустамяэ для парковки предусмотрено 849 690 м2, а пешеходная зона больше чем вполовину меньше — всего 413 159 м2. Самый дружественный к пешеходам район — Пирита. Там пешеходам отведено 481 187 м2, а парковке — 416 700 м2.

Во всех районах, кроме Кесклинна, под парковку отведено больше площади, чем под офисы. Зато в Таллинне жилых зданий по площади больше, чем парковочных мест.

Graafika: Kairit Edovald

Но является ли такое большое число парковочных мест проблемой? Директор SPIN Unit Дамиано Чирроне отмечает, что все зависит от того, что хотят создать в городском пространстве, и для кого в первую очередь предусмотрен город — для автомобилей, или для людей и безнеса.

Департамент шоссейных дорог отмечает, что принятие решения, для чего оставить больше места — для парковки или для пешеходных и велосипедных дорожек — вопрос приоритетов. "Что важнее, чтобы сто человек могли припарковать на улице свои автомобили, или же чтобы весь отрезок улицы был доступен для нескольких тысяч человек на велосипеде?"

Чирроне отмечает, что чем больше парковочных мест в городе, тем больше людей начинают использовать автомобили, это как бы дает им понять — приезжайте сюда на автомобиле.

По его словам, оптимальный вариант организации парковки — столько, сколько нужно, но как можно меньше. Он подчеркивает, что парковка забирает место не только у пешеходных дорожек, но и у зеленых зон.

Парковка должна быть краткосрочной, чтобы никто не бросал свою машину на улице на весь день, а плата за парковку должна быть распределена так, чтобы ее покрывал сам автомобилист, а не общество — тогда будет мотивация вместо личного автомобиля воспользоваться общественным транспортом.

Департамент шоссейных дорог придерживается мнения, что парковка у жилых домов крайне необходима, а у офисов она не должна быть слишком легкодоступной. "А не так, что человек мог бы бесплатно оставлять машину в близости от работы. Это огромная трата городского пространства, и во всех отношениях справедливо сделать парковку платной".

Чирроне объясняет, что нужны современные парковочные решения. Например, можно построить трехъярусный парковочный дом, на крыше которого будет футбольное поле. Ключевое слово — мультифункциональность, чтобы не тратить землю зря.

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