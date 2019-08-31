Таллинн — город для автомобилей, а не для пешеходов. В каком районе ситуация хуже всего?

Последнее исследование на тему парковки проводилось в Таллинне в 2006 году. Согласно новому исследованию, хуже всего ситуация обстоит в Мустамяэ, Ласанмяэ и Кристийне — в этих районах места под машины выделено намного больше, чем для использования пешеходами.

Например, в Мустамяэ для парковки предусмотрено 849 690 м2, а пешеходная зона больше чем вполовину меньше — всего 413 159 м2. Самый дружественный к пешеходам район — Пирита. Там пешеходам отведено 481 187 м2, а парковке — 416 700 м2.

Во всех районах, кроме Кесклинна, под парковку отведено больше площади, чем под офисы. Зато в Таллинне жилых зданий по площади больше, чем парковочных мест.

Graafika: Kairit Edovald

Но является ли такое большое число парковочных мест проблемой? Директор SPIN Unit Дамиано Чирроне отмечает, что все зависит от того, что хотят создать в городском пространстве, и для кого в первую очередь предусмотрен город — для автомобилей, или для людей и безнеса.