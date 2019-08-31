Таллинн — город для автомобилей, а не для пешеходов. В каком районе ситуация хуже всего?

Департамент шоссейных дорог отмечает, что принятие решения, для чего оставить больше места — для парковки или для пешеходных и велосипедных дорожек — вопрос приоритетов. "Что важнее, чтобы сто человек могли припарковать на улице свои автомобили, или же чтобы весь отрезок улицы был доступен для нескольких тысяч человек на велосипеде?"
Чирроне отмечает, что чем больше парковочных мест в городе, тем больше людей начинают использовать автомобили, это как бы дает им понять — приезжайте сюда на автомобиле.
По его словам, оптимальный вариант организации парковки — столько, сколько нужно, но как можно меньше. Он подчеркивает, что парковка забирает место не только у пешеходных дорожек, но и у зеленых зон.
Парковка должна быть краткосрочной, чтобы никто не бросал свою машину на улице на весь день, а плата за парковку должна быть распределена так, чтобы ее покрывал сам автомобилист, а не общество — тогда будет мотивация вместо личного автомобиля воспользоваться общественным транспортом.
Департамент шоссейных дорог придерживается мнения, что парковка у жилых домов крайне необходима, а у офисов она не должна быть слишком легкодоступной. "А не так, что человек мог бы бесплатно оставлять машину в близости от работы. Это огромная трата городского пространства, и во всех отношениях справедливо сделать парковку платной".
Чирроне объясняет, что нужны современные парковочные решения. Например, можно построить трехъярусный парковочный дом, на крыше которого будет футбольное поле. Ключевое слово — мультифункциональность, чтобы не тратить землю зря.
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