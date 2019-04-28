Таллинн фонит? Мы умрем от рака? И другие вопросы эксперту о ”загадочном” газе радоне

”На карте указан риск радона в Харьюмаа. То есть речь идет именно о радоне, а не о том, что Эстония якобы, по сравнению с соседними странами, достаточно радиоактивное место. Если сравнивать с южным побережьем Финляндии, например, то природный фон в Эстонии местами в два раза ниже, нежели в Финляндии”, — поведал Польт.

По словам эксперта, если говорить о представленной карте Харьюмаа, она отображает содержание радона в воздухе над поверхностью земли. Карты такого типа не предназначены для того, чтобы человек получил информацию, высок или низок уровень содержания радона в его доме. Уровень радона в конкретном здании зависит прежде всего от того, как это здание построено. Строить же можно на любой поверхности, то есть в воздухе внутри помещений радона мало. Однако, утверждает Польт, может быть и так, что в зонах с низким содержанием радона есть дома, в которых его содержание высоко. Уровень его концентрации можно определить лишь посредством измерений. Карта предназначена, прежде всего, для специалистов, занимающихся планированием застроек при местных самоуправлениях, которые в соответствии с имеющимся положением вещей консультируют застройщиков: надо ли, и если да, то в какой степени в этой местности стоит считаться с возможной проблемой радона.

”Радон — вторая после курения причина возникновения рака легких. Но опасность его — в 25 раз ниже. Это означает, что при проживании на территории с одинаковой концентрацией радона у курильщика риск заболевания раком легких — в 25 раз выше, чем у некурильщика. Повышение риска рака легких — единственный известный фактор, свойственный радону, который оказывает влияние на здоровье”, — пояснил эксперт.

Что касается Эстонии, есть оценка: из-за радона примерно 90 человек в год заболевает раком легких, из которых 90% — курильщики. То есть 80 человек — курят, 10 — нет. Соотношение тут не 1:25 потому, что, к счастью, доля некурящих в обществе в несколько раз больше, чем курящих.

Вопрос был о содержании радона на поверхности выше среднего и онкологии. Увы, эта проблема не так проста, чтобы ее можно было бы решить устранением свойств поверхности на месте, где зарегистрирована повышенная заболеваемость. Даже если корреляция и выявится, это еще не доказывает однозначную связь. Для исследования воздействия радона на человека надо знать его прошлое, утверждает Польт. Должны быть сведения о содержании радона более чем за 10 лет на месте жительства и работы этого человека. К тому же отягчает исследование воздействия радона и вышеупомянутая связь между раком легких и курением.

”Что касается различия цен на объекты недвижимости — тут я ответить не компетентен”, — добавил Польт.

Радон — элемент 18-й группы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Обозначается символом Rn (лат. Radon). Простое вещество радон при нормальных условиях — бесцветный инертный газ; радиоактивен, стабильных изотопов не имеет, может представлять опасность для здоровья и жизни. При комнатной температуре является одним из самых тяжёлых газов.