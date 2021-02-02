"Таллинн доволен темпом уборки городских улиц": тонкости чистки снега в столице

За последние дни снег накрыл всю Эстонию. Автовладельцам приходится по несколько раз в день чистить машины, а пешеходам надевать самые теплые и непромокаемые ботинки. Снега действительно много, особенно на тротуарах. И если проезжую часть должен убирать город, то задача уборки многих тротуары перекладывается на собственников недвижимости.

В городской канцелярии заверили RusDelfi, что сейчас на главных улицах работает 40 снегоуборщиков, на пешеходных и велосипедных дорожках — 25 тракторов, на внутриквартальных улицах еще 28 тракторов-снегоуборщиков; кроме того, привлечены более 30 бригад, работающих вручную. Уборочные работы начинаются, в зависимости от ситуации в районе, преимущественно в промежутке с 3 до 5 часов утра и продолжаются в течение дня.

Напоминаем. С жалобами на заснеженные участки нужно обращаться на городской инфотелефон: 14410

"В течение января на инфотелефон поступило 4180 звонков, из них 364 были связаны со снегом и сосульками. В дни, когда наблюдается обильный снегопад, количество обращений возрастает, однако в срезе месяца все же основной проблемой является некорректная парковка.

На городской инфотелефон 14410 за последние сутки больше всего звонков поступило по поводу неубранных или недостаточно очищенных от снега дорог или территорий: 1.02 поступило 40 таких сообщений, 31.01 их было 12", — сообщила RusDelfi пресс-секретарь Муниципальной полиции Меэли Хунт.

По ее словам, самой большой проблемой являются транспортные средства, в том числе ”подснежники” — автомобили, которые мешают уборке снега в спальных районах.

Lumest puhastamata Tallinna tänavad ja kõnniteed Foto: Kiur Kaasik

"У таллиннских договорных партнеров имеется достаточный ресурс для выполнения предусмотренных требований по чистоте дорог в течение зимних уборочных циклов, — сказал RusDelfi заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг.

- Исходя из части 6 § 97 строительного кодекса обязанность по уборке тротуаров ложится на собственника земли, чьей обязанностью является уборка находящегося между его недвижимостью и проезжей частью тротуара (в том числе борьба со снегом и льдом), на уровне, позволяющем безопасно передвигаться. Дополнительные ресурсы договорные партнеры задействовали для вывоза и перемещения снега".