Таллинн должен значительно "поумнеть"

Об амбициях нашей столицы при этом свидетельствует тема предлагаемой дискуссии: "Как Таллинну стать самым неистовым умным городом мира?"

Откроют мероприятие мэр столицы Таави Аас и ректор университета Яак Аавиксоо, причем за началом можно будет следить в реальном времени на таллинской страничке Фейсбука.

Решение о более тесном сотрудничестве города и вуза в области создания "умного" города было принято на встрече мэра и ректора летом прошлого года. Начало было положено созданием центра компетенции и соответствующей профессуры. В пятницу речь пойдет уже о широком спектре проектов — от самоуправляемых транспортных средств до использования искусственного интеллекта в целях разработки индивидуальных маршрутов для туристов.