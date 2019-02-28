Таллинн должен значительно "поумнеть"

1 марта в большом зале "Меркури" в 11 часов начнется ознакомление с совместными разработками города Таллинна и Таллинского технического университета (ТалТех) на пути сотворения "умного" города, сообщает Raepress.
Об амбициях нашей столицы при этом свидетельствует тема предлагаемой дискуссии: "Как Таллинну стать самым неистовым умным городом мира?"
Откроют мероприятие мэр столицы Таави Аас и ректор университета Яак Аавиксоо, причем за началом можно будет следить в реальном времени на таллинской страничке Фейсбука.
Решение о более тесном сотрудничестве города и вуза в области создания "умного" города было принято на встрече мэра и ректора летом прошлого года. Начало было положено созданием центра компетенции и соответствующей профессуры. В пятницу речь пойдет уже о широком спектре проектов — от самоуправляемых транспортных средств до использования искусственного интеллекта в целях разработки индивидуальных маршрутов для туристов.