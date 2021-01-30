Таллинн будет претендовать на титул города музыки ЮНЕСКО

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, Таллинн является одним из крупнейших центров музыкальной культуры Эстонии, где проходят как праздники песни и танца, так и крупные международные фестивали и концерты.
”Наша история и традиции, один лишь певческий праздник и Певческое поле — уже достаточный повод для того, чтобы представить свою кандидатуру на титул музыкального города, — отметил мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Но и сегодня Таллинн благодаря творческой и учебной среде, а также концертным площадкам поддерживает всестороннюю деятельность, связанную с музыкой: от ее создания до любительского увлечения музыкой и музыкальной культурой в целом. Музыка имеет важное значение для Таллинна, как в культурном, образовательном, социальном, так и экономическом смысле. Поэтому мы заинтересованы в более широком знакомстве мировой общественности с музыкальной культурой Таллинна, тем самым способствуя оживлению сферы нашей культурной и музыкальной жизни”.
Также мэр привел свежие данные исследования удовлетворенности горожан, которые показывают, что Таллинн считают городом с творческой средой.
”Результаты исследования в том числе показывают, что горожане ждут больше музыкальных событий — концертов и фестивалей. Верю, что став музыкальным городом, мы сможем все это предложить не только таллиннцам, но также всем жителям Эстонии и зарубежным гостям”, — подытожил мэр.
По словам Тыну Кальюсте, художественного руководителя Таллиннской филармонии, выдвижение кандидатуры Таллинна на звание музыкального города UNESCO является прекрасной инициативой, поскольку многостороннее международное сотрудничество и внимание означают для музыкантов уважение и признание.
”Это понимание, что рожденная в нашем городе музыка обращается к международной аудитории, а также того, что наша разнообразная и исторически богатая музыкальная история стоит того, чтобы о ней поведали, — сказал Тыну Кальюсте. — Каждый титул — это аванс, и очень приятный аванс. Это способствует тому, чтобы дружеские отношения между городом и музыкой были скреплены вечными узами. Большинство великих вещей здесь, в Таллинне, были рождены в сопровождении музыки. Поэтому музыкантам и музыке в этом городе отводилась важная роль. В мире мало городов, в которых при решающих поворотах музыка играла бы столь большую роль. И где еще можно увидеть ”реку песни”, когда 50 000 человек по время Праздника песни движутся в сторону Певческого поля, а берега этой реки образованы из десятков тысяч любителей пения”.
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