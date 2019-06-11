"Таллинн больше похож на Львов, чем на Киев". Журналист Ксения Туркова - о киносудьбе столицы Эстонии и американского Балтимора

"Мне кажется, что Таллинн гораздо больше похож на Львов, чем на Киев, - признается Ксения. - Не случайно мюзикл "Три мушкетера" снимали и в Таллинне, и во Львове. С Киевом у эстонской столицы, конечно, тоже есть общее: и там, и там есть советская архитектура, есть брусчатка, холмы, парки. Вообще это часто бывает в кино, когда один город "притворяется" другим. Вашингтон, недалеко от которого я сейчас живу, — в этом смысле очень яркий пример. Снимать в Вашингтоне очень дорого и сложно, поэтомудля съемок подбирают другие места. Буквально в 40 минутах от американской столицы, в штате Мэриленд, есть город Балтимор. Он как раз славится тем, что может "сыграть" какой угодно город: хоть Париж, хоть Манчестер. И конечно, он очень часто играет Вашингтон. Например, в четвертой части "Крепкого орешка" мы видим, как герои едут в машине, и голос по радио говорит: "Доброе утро, Вашингтон!" Но уже в следующую секунду они оказываются на улицах Балтимора! И основное действие разворачивается именно там. Кстати, дом главных героев сериала "Карточный домик" Фрэнка и Клэр Андервуд тоже снимали в Балтиморе, сейчас эта квартира выставлена на аукцион. Я рассказывала об этом в нашем тревел-шоу — в серии, посвященной Балтимору.

Мне кажется, это очень интересно — вот так "превратить" один город в другой, это целое искусство, как художественный грим, который делает человека и узнаваемым, и неузнаваемым одновременно. И потом всегда очень интересно разыскивать места, в которых снимались известные фильмы!"

Напомним, что утром 10 июня в рамках съемок фильма Кристофера Нолана у Горхолла появились машины украинской полиции и скорой помощи. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.