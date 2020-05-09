Таллинн благодарит за ответственное поведение: на прошлое 9 мая Бронзового солдата посетили 40 000 человек, сегодня — около 5 тысяч

Мэр столицы Михаил Кылварт обратился к горожанам со словами признательности.

”Хотелось бы выразить благодарность всем жителям Таллинна, которые прислушались к призыву ветеранских организаций, руководства города, общественных деятелей, и воздержались от похода к Монументу павшим во Второй мировой войне. Мы сумели проявить ответственное поведение, продемонстрировав зрелость и солидарность общества. Массовые мероприятия и скопления людей по-прежнему являются источником повышенного риска распространения коронавируса, поэтому в течение еще некоторого времени нам всем придется соблюдать определенные ограничения, — отметил Кылварт. — Также хотелось бы поблагодарить сотрудников полиции и МуПо, а также служащих департамента здоровья и городской системы, которые вели разъяснительную работу в окрестностях Монумента. Мы рады, что сегодняшний день прошел без инцидентов”.

”Большая часть людей пришли на кладбище вместе с родственниками, и не оставались там надолго, а возложив цветы, сразу уходили. С точки зрения защиты своего здоровья и здоровья окружающих, такое поведение во время чрезвычайного положения совершенно разумно”, — отметил руководитель Кесклиннаского отделения Пыхьяской префектуры полиции Кайдо Саарнийт.

Михаил Кылварт также обратил внимание на активность людей, поддержавших в этот период различного рода благотворительные мероприятия.

”От всей души благодарим всех, кто принял участие в акции ”Я помню, я помогаю!” и других благотворительных проектах, — сказал Кылварт. — В одной только акции ”Я помню, я помогаю!” по состоянию на 8 мая приняли участие 1980 человек, собраны рекордные 63 262,77 евро на оплату пребывания в домах по уходу, услуги сиделки или помощника по дому тем участникам Таллиннского общества ветеранов Второй мировой войны и Таллиннского общества жителей блокадного Ленинграда, кто не в состоянии за это платить сам”.

В прошлом году на Военном кладбище 9 мая побывали около 40 000 человек. Сегодня по оценке полиции кладбище посетили до пяти тысяч человек. Больших скоплений или эксцессов зафиксировано не было. Полицейские взяли на хранение один дрон, выполнявший полеты в запретной зоне. Некоторым посетителям кладбища пришлось дополнительно разъяснять правила 2+2.