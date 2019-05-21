"Таллинн 800 — рождение города": столица готовится к Дням Старого города

Четырехдневная фестивальная программа предлагает мероприятия на любой вкус. Здесь можно увидеть как историю, так и современную культуру, как музыку, так и искусство слова.

”В нашей программе Дней Старого города интересные встречи с историками, увлекательные ознакомительные экскурсии по Старому городу и неторопливые обсуждения в Открытой академии Старого города. Легенду о Даннеброге мы оживим уже на открытии Дней Старого города вечером 30 мая на Ратушной площади, где настроение задаст концерт группы Ewert and Two Dragons. Вся программа 38-х Дней Старого города разнообразна”, — пообещала главный организатор Дней Старого города Анне Вельт.

Программа фестиваля уже доступна на трёх языках. Ее можно найти в инфозале управы Кесклинн по адресу Нунне, 18 или в Доме Хопнера на Ратушной площади по адресу Раэкоя пл., 18. А в скором времени программу фестиваля можно будет получить в пунктах информации для туристов, а также в инфопалатке дней Старого города на Ратушной площади и на улице Харью. С программой также можно ознакомиться здесь.