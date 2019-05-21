"Таллинн 800 — рождение города": столица готовится к Дням Старого горда
С 30 мая по 2 июня Старый город превратится в большой фестиваль, где пройдут 38-е Дни Старого города, посвященные юбилейному году, сообщает управа Кесклинна.
С 30 мая по 2 июня Старый город превратится в большой фестиваль, где пройдут 38-е Дни Старого города, посвященные юбилейному году, сообщает управа Кесклинна.
”Тема этих Дней Старого города связана с первым письменным упоминанием Таллинна в хронике Генриха Латвийского 800 лет назад, и поэтому фестиваль этого года носит название ”Таллинн 800 — рождение города”. Дни Старого города зовут отметить не просто начало датского владычества. В первую очередь мы празднуем начало европейской истории Эстонии. Давайте возьмем христианские ценности как неотъемлемую часть нашего комедийного пространства, средневековый старый город как важнейшую визитную карточку Таллинна, неустанные усилия в направлении стран Северной Европы. Христианство и христианские ценности являются неотъемлемой частью наших жизненных устоев. Средневековый Старый город стал визитной карточки нашего города. Можно даже сказать, что и тяга к Северным странам корнями уходит к нашей исторической связи с крупными государствами средневековой Скандинавии. Не только другие страны сыграли важную роль в нашей истории, но Эстония также сыграла свою роль в Европе”, — объяснил Владимир Свет, старейшина центра города.
Четырехдневная фестивальная программа предлагает мероприятия на любой вкус. Здесь можно увидеть как историю, так и современную культуру, как музыку, так и искусство слова.
”В нашей программе Дней Старого города интересные встречи с историками, увлекательные ознакомительные экскурсии по Старому городу и неторопливые обсуждения в Открытой академии Старого города. Легенду о Даннеброге мы оживим уже на открытии Дней Старого города вечером 30 мая на Ратушной площади, где настроение задаст концерт группы Ewert and Two Dragons. Вся программа 38-х Дней Старого города разнообразна”, — пообещала главный организатор Дней Старого города Анне Вельт.
Программа фестиваля уже доступна на трёх языках. Ее можно найти в инфозале управы Кесклинн по адресу Нунне, 18 или в Доме Хопнера на Ратушной площади по адресу Раэкоя пл., 18. А в скором времени программу фестиваля можно будет получить в пунктах информации для туристов, а также в инфопалатке дней Старого города на Ратушной площади и на улице Харью. С программой также можно ознакомиться здесь.
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