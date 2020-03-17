Tallink предлагает жителям Эстонии вернуться домой из Европы через Швецию

Жители Эстонии, оказавшиеся на границе с Германией из‑за быстрого распространения коронавируса и закрытия границ в Европе, могут вернуться в Эстонию через Швецию и Финляндию.
Сегодня суда Tallink ещё ходят между Стокгольмом и Турку и между Стокгольмом и Хельсинки. Билеты возможно приобрести на www.tallinksilja.com.
В настоящее время из Хельсинки в Таллинн возможно доехать на экспрессах Star и Megastar компании AS Tallink Group. Билеты возможно приобрести на www.tallink.ee.
С сегодняшнего дня судно Regal Star, курсирующее между Палдиски и Капельшером, временно принимает на борт ТОЛЬКО автомобилистов. Забронировать место возможно по телефону +372 612 8686 или по электронной почте booking.cargo@tallink.ee. Центр обслуживания клиентов Tallink Cargo работает в будние дни с 8:00 до 20:00, в выходные дни с 10:00 до 18:00.
Капельшер находится в Швеции, в 90 километрах к северу от Стокгольма.
Подробнее о Капельшере на www.portsofstockholm.com/kapellskar/
Расписание движения судна Regal Star здесь.
Информация о рейсах и заказе билетов действительна 17 марта или до последующих объявлений. AS Tallink Grupp рекомендует следить за информацией на сайте компании и в социальных сетях.
Внимание! Обращаем ваше внимание, что с 17 марта 2020 года действуют строгие ограничения на въезд в Эстонию. Полная информация на сайте Министерства иностранных дел Эстонской Республики. https://vm.ee/ru.
Перед тем как приобрести билет, убедитесь, что вы имеете право на въезд в Эстонию по состоянию на 17 марта 2020 года.
Как уже сообщалось, на границе Польши и Германии застряли на автомобилях и микроавтобусах 73 жителя Эстонии. Польша закрыла границу и люди не могут вернуться домой.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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