Tallink предлагает жителям Эстонии вернуться домой из Европы через Швецию

Сегодня суда Tallink ещё ходят между Стокгольмом и Турку и между Стокгольмом и Хельсинки. Билеты возможно приобрести на www.tallinksilja.com.

В настоящее время из Хельсинки в Таллинн возможно доехать на экспрессах Star и Megastar компании AS Tallink Group. Билеты возможно приобрести на www.tallink.ee.

С сегодняшнего дня судно Regal Star, курсирующее между Палдиски и Капельшером, временно принимает на борт ТОЛЬКО автомобилистов. Забронировать место возможно по телефону +372 612 8686 или по электронной почте booking.cargo@tallink.ee. Центр обслуживания клиентов Tallink Cargo работает в будние дни с 8:00 до 20:00, в выходные дни с 10:00 до 18:00.

Капельшер находится в Швеции, в 90 километрах к северу от Стокгольма.

Подробнее о Капельшере на www.portsofstockholm.com/kapellskar/

Расписание движения судна Regal Star здесь.

Информация о рейсах и заказе билетов действительна 17 марта или до последующих объявлений. AS Tallink Grupp рекомендует следить за информацией на сайте компании и в социальных сетях.