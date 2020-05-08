Tallink получит от государства кредит в 100 миллионов евро

Правительство на сегодняшнем электронном заседании утвердило основные условия предоставления судоходному концерну Tallink Grupp оборотного кредита, который позволит предприятию покрыть операционные расходы на этот год.
Размер кредита составляет 100 миллионов евро на срок в три года, кредит необходимо будет вернуть целиком в конце этого периода. Кредит будет выдан под два процента в год, плюс EURIBOR за 12 месяцев. Плата за договор составляет 0,1 процента от суммы кредитного лимита.
Кредитный лимит можно использовать частями, минимальный размер каждой части составляет 10 миллионов евро, а максимальный — 40 миллионов евро.
В основе процентной ставки лежит средняя стоимость имеющихся кредитных обязательств Tallink. Кредит должен быть обеспечен залогом в виде имущества получателя кредита и предприятий, входящих в его консолидационную группу.
Кредит Tallink предоставит фонд Kredex.
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