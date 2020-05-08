Tallink получит от государства кредит в 100 миллионов евро

Размер кредита составляет 100 миллионов евро на срок в три года, кредит необходимо будет вернуть целиком в конце этого периода. Кредит будет выдан под два процента в год, плюс EURIBOR за 12 месяцев. Плата за договор составляет 0,1 процента от суммы кредитного лимита.

Кредитный лимит можно использовать частями, минимальный размер каждой части составляет 10 миллионов евро, а максимальный — 40 миллионов евро.

В основе процентной ставки лежит средняя стоимость имеющихся кредитных обязательств Tallink. Кредит должен быть обеспечен залогом в виде имущества получателя кредита и предприятий, входящих в его консолидационную группу.

Кредит Tallink предоставит фонд Kredex.

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