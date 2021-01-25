Tallink направил правительству Финляндии предложение: сделаем тестирование обязательным и не будем ограничивать рабочую миграцию

По словам Ныгене пятничное решение Финляндии ввести дополнительные ограничения на въезд в страну стало для всех неожиданным.

"До сих пор мы старались сохранить трудовую миграцию, но за решением финского правительства, по нашему понимаю, стоит две причины: привести число пассажиров на уровень, когда Финляндия была бы в состоянии тестировать в порту всех прибывающих. Второе — опасение британского штамма. Парадокс состоит в том, что с сегодняшнего дня разрешены прямые авиарейсы из Великобритании и Ирландии, и скорее этот штамм в страну завезут оттуда", — говорит Ныгене.

В то же время, как считает руководитель Tallink, с точки зрения тестирования было бы разумнее, если бы люди с подозрением на коронавирус не попадали на судно и не прибывали в Финляндию.

"В воскресенье вечером мы передали через посла Эстонии в Финляндии обращение к финским министрам, что Tallink готов на определенный период внести дополнительные условия для поездки — допускать на посадку только тех пассажиров, которые предъявят отрицательный результат достаточно свежего теста. Финская авиакомпания Finnair будет вводить такой порядок с 28 января", — сказал Ныгене.

По словам главы Tallink, финская сторона могла бы по своему желанию тоже проверять результаты тестов у пассажиров. Как сказал Ныгене, эта тема продолжает обсуждаться при посредничестве послов двух стран.

Напомним, что на выходных Ныгене в довольно резком тоне прокомментировал решение правительства Финляндии, высказав мысль, что работающий у наших северных соседей эстонский медперсонал мог бы на месяц отказаться от работы в Финляндии и проявить таким образом солидарность со строительным сектором.

Как уже сообщалось, со среды, 27 января, Финляндия вводит новые ограничения на въезд в страну: въезд в страну будет разрешен только транспортным и медицинским работникам, дипломатам и журналистам. Предполагается, что новые ограничения будут действовать месяц.

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