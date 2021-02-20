Tallink надеется на успех обязательного тестирования и увеличение темпов вакцинации

Как Delfi уже писал ранее, с 23 февраля паромные компании имеют право требовать от направляющихся в Финляндию пассажиров отрицательный тест на COVID-19, который должен быть сдан за 72 часа до посадки на борт судна, либо справку от врача, подтверждающую, что человек переболел Covid-19 в течение последних шести месяцев.

"Других послаблений для въезда в страну не сделали. По нашему мнению, если этот пилотный проект пройдет хорошо, то с марта на тех же условиях можно будет путешествовать между странами", — сказал руководитель Tallink Пааво Ныгене, добавив, что сам сделал такое предложение.

"Тогда будет возможно вновь восстановить трудовую миграцию. Насколько нам известно, все судовые компании к этому готовы", — отметил он.

"Я думаю, что вся Эстония ждет, чтобы быстрее были вакцинированы как можно больше людей. Мы ждем наступления весны и возможности заменить убыточный бизнес прибыльным, — сказал руководитель паромной компании Tallink, число пассажиров которой во время действия новых ограничений Финляндии сократилось по сравнению с январем почти наполовину.