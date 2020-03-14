Tallink Grupp временно приостанавливает движение пассажирских судов

14 марта, в субботу вечером, Baltic Queen отправляется из Стокгольма по расписанию. Начиная с 15 марта все отправления Baltic Queen отменены.

В субботу вечером, 14 марта Victoria I отправляется из Таллинна по расписанию. 15 марта на судно в Таллинн из Стокгольма допускаются только пассажиры, имеющие билет в одном направлении. По прибытию в Таллинн, Victoria I также останется в порту Таллинна.

Для обеспечения бесперебойного грузооборота на линии Эстония — Швеция по свободному графику продолжит работу курсирующее в настоящий момент на линии Палдиски — Капельшер судно Regal Star. Пассажирские рейсы будут возобновлены при первой возможности после изменения регионов с повышенным риском.

Дополнительную информацию о бронировании можно получить по телефону +372 640 9804 или по электронной почте booking@tallink.ee.

Просим отнестись к ситуации с пониманием, так как все наши службы работают с максимальной нагрузкой и обслуживающий персонал может быть временно перегружен.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!