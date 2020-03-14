Таксисты в Таллинне: коронавирус обнулил заказы, ездим по "бомж-тарифам"

Таксист, который работает в Bolt и Yandex.Taxi, говорит, что в свете новостей про коронавирус значительно сократилось количество заказов, практически — обнулилось.

"Только с обеда вышел (13 марта, 14:30 — прим.). У меня бомж-тарифы в Bolt в самом дешевом классе, по цене билета на городском автобусе", — говорит таксист.

Другой таксист пожаловался, что тарифы, впрочем, как и количество заказов, существенно снизились после того, как в мире объявили пандемию.

RusDelfi поинтересовался в представительствах Bolt и Yandex.Taxi, так ли это. "На сегодняшний день мы не увидели значительного изменения количества заказов", — говорит представитель Bolt Ян Лашманов.

В Yandex.Taxi сообщили, что сервис работает в обычном режиме. "Заказов вчера было даже больше, чем неделю назад, но сегодня в час пик поездок действительно несколько меньше обычного — видимо, меньше людей поехали на работу", — рассказала представитель таксоплатформы Yandex.Taxi Ольга Демьянюк.