Таксист: уйду из такси, за 800 евро с таким риском работать смысла нет

Я работаю в недешевой фирме, поэтому у меня конфликтов поменьше. Никаких страховок от происшествий нет. Получается, что мы работаем сами на себя. Единственный плюс — мы можем выбирать клиентов. Если захочу, то заказ приму, а могу и отказаться. За это меня никто наказывать не будет. У меня бывало, что я приезжаю к клиенту, а он сильно пьяный и агрессивный. Я его не беру и уезжаю. Звоню диспетчеру и объясняю ситуацию. К этому относятся с пониманием.

Будет ли компенсация в случае происшествия на рабочем месте, не знаю. Если честно, договор не читал.Если что-то происходит, то как правило звоним в полицию, потому что охранной фирмы у нас нет. Когда я работал в дешевом такси, то бывали инциденты. Один раз я выгнал из салона молодежь и уехал. Случай, который произошел сегодня ночью, немного шокировал.

Собираюсь уходить из такси, но на это решение повлиял не сегодняшний случай. Сегодня такси умирает. Появилось много конвентов в виде таксоплатформ. Uber, Yandex, Bolt. Например, Yandex — это очень большая фирма, у них очень много денег. Они возят за копейки, я вообще не могу представить, как там люди что-то зарабатывают. Я сам как-то проехал на Yandex.Taxi с конца Ласнамяэ до Астангу, и стоило это 9 евро.