Таксист: уйду из такси, за 800 евро с таким риском работать смысла нет

Таксист одной из таллиннских фирм рассказал Delfi, что работа в такси рискованная, а заработная плата себя не оправдывает.
Я работаю в недешевой фирме, поэтому у меня конфликтов поменьше. Никаких страховок от происшествий нет. Получается, что мы работаем сами на себя. Единственный плюс — мы можем выбирать клиентов. Если захочу, то заказ приму, а могу и отказаться. За это меня никто наказывать не будет. У меня бывало, что я приезжаю к клиенту, а он сильно пьяный и агрессивный. Я его не беру и уезжаю. Звоню диспетчеру и объясняю ситуацию. К этому относятся с пониманием.
Будет ли компенсация в случае происшествия на рабочем месте, не знаю. Если честно, договор не читал.Если что-то происходит, то как правило звоним в полицию, потому что охранной фирмы у нас нет. Когда я работал в дешевом такси, то бывали инциденты. Один раз я выгнал из салона молодежь и уехал. Случай, который произошел сегодня ночью, немного шокировал.
Собираюсь уходить из такси, но на это решение повлиял не сегодняшний случай. Сегодня такси умирает. Появилось много конвентов в виде таксоплатформ. Uber, Yandex, Bolt. Например, Yandex — это очень большая фирма, у них очень много денег. Они возят за копейки, я вообще не могу представить, как там люди что-то зарабатывают. Я сам как-то проехал на Yandex.Taxi с конца Ласнамяэ до Астангу, и стоило это 9 евро.
Расход топлива, твое рабочее время, амортизация машины — в конечном итоге, сколько ты заработаешь? 3-4 евро? Я не знаю, как они там работают, но прекрасно понимаю, что Yandex так поработает года два-три, а потом подберет рынок под себя и будет диктовать условия.
По статистике летом заработок выше, чем зимой. Раньше летом мы зарабатывали около 1400, сейчас меньше. Но зимой я подсчитал, что в месяц зарабатывал в среднем 800 евро. За такие деньги с таким риском, учитывая сегодняшнее происшествие, смысла работать нет. Тем более сейчас получить оружие очень легко.
У меня своя машина, если я ее не поменяю, то на ней я смогу работать в такси еще год. В более дешевое такси не пойду, потому что там больше конфликтов. Да, можно там нормально заработать, но тогда придется жить в машине. ”Убивать” машину за такие копейки не хочу. Да и никакой личной жизни! Я не готов работать так, как раньше — 6 дней в неделю. В пятницу я работал 24 часа. В субботу проснулся — и до утра. Воскресенье отдыхаешь, и потом все рабочие дни. В этом случае за месяц можно заработать 1200-1300.
Тем более случаи агрессии в отношении таксистов бывают. Я об этом слышу от коллег. Да, их не столь много, как в 90-е это происходило, но есть.
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