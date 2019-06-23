Таксист: меня два раза били в голову, а журналистов в Эстонии ни разу не убивали

Я вынужден работать в такси. Зарабатываю порядка 1000 евро. Мог бы и больше, но клиенты скупые, на чай не оставляют. Я хоть и намекаю, но они ”съезжают” с темы. Ну сами посудите: официанткам же за обслуживание принято оставлять 10 процентов. Я же тоже обслуживаю людей, но почему-то в Эстонии таксистам не оставляют на чай. Я работаю на фирму и халтурю через несколько приложений. Так вот, ни одна, как бы сказать культурно, ни один клиент не оставил на чай.

Я говорил о наболевшем, не по теме, извините, теперь о случае в Таллинне. Как бы проще сказать: человек не очень вменяемый, сделал страшное. Дай бог, чтобы выздоровел второй парень-таксист. У нас же часто попадаются неадекваты. Ладно, когда выскакивают из машины: просят притормозить, например, у ларька, и убегают. Но есть и бухие, которые бьют в голову: ”Э-э, ты куда меня завез?” — издается с заднего сиденья. Вот правда, я такой неудачник, что у меня аж два раза была такая ситуация? И это я его завез, раз он указал адрес? Два раза в голову били сзади. Два раза, Карл!

Ну, то что к проституткам просят отвезти — это не новость. Раньше были публичные дома, например, в Копли или в Мустамяэ, рядом с Рими, то была возможность заработать. 500 крон! Я тогда себе купил ”Бэху семеру”. А! Как в фильме щас произнес! Ну, продал я ее. Не потянул кредит. Это было 10 лет назад. Сейчас времена изменились.

Смотри, вот, ты журналист. У тебя никакой опасности. В Эстонии не убивали журналистов и будь спокоен. А я — таксист, постоянно контактирую с людьми. За день один неадекват да попадется. И вот думаешь: а вдруг он достанет пистолет и выстрелит.