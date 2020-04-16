”Таковы теперь реалии. Все посылают друг другу". Тайвань поддержит Эстонию масками

В рамках данной партии восемь стран получат в общей сложности 1,3 млн масок.

Министр государственного администрирования Яак Ааб сказал, что пока не решено, примет ли государство этот подарок.

”Таковы теперь реалии. Все посылают друг другу. Тайвань тоже находится в тяжелом положении”, — добавил Ааб. Что касается тех масок, которые Эстония отослала Испании и Италии, то, по его словам, это символическая поддержка, поскольку объемы небольшие.

”Какие еще страны во время кризиса поддержали Эстонию? Не припомню ни одной. Нам надо запомнить, что на протяжении долгого времени гонимый Китаем Тайвань не считает лишним поддерживать другие страны в это сложное время. В том числе нашу Эстонию. Большое спасибо!”, — сказал Паэт о подарке Тайваня.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!