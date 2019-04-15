"Таков уровень нового правительства". Тоомаса Хендрика Ильвеса возмутила антисемитская риторика будущего министра от EKRE

Президент Тоомас Хендрик Ильвес в Twitter выразил недовольство уровнем риторики нового правительства. Ему не понравился пост будущего министра сельской жизни от EKRE Марта Ярвика, где тот назвал Ильвеса евреем.
"Министру сельской жизни Марту Ярвику должно понравиться объяснять своим коллегам из Евросоюза свой пост в Facebook о том, что я не могу представлять эстонский народ, потому что я — еврей. Я таковым не являюсь. Но таков уровень нового правительства" — пишет Ильвес в Twitter.
10 марта Март Ярвик поделился в Facebook постом с блога Rahvuslane под названием "Матти Ильвес: тайные евреи-сионисты управляют Эстонским народным государством", где утверждается, что Сийм Каллас и Тоомас Хендрик Ильвес — евреи, а Андрус Ансип — сионист, и они не отстаивают интересы Эстонии.
Сам Ярвик сопроводил свой пост словами "Это нужно прочитать, чтобы знать кто есть кто". На данный момент Ярвик уже удалил этот пост.