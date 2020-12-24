"Такой шанс выпадает редко!" Почему главный пивовар Põhjala переехал из Шотландии в Эстонию? Интервью RusDelfi

Крис занимает в Põhjala должность главного пивовара, он отвечает за создание и производство продукции, и его основные задачи включают в себя разработку новых рецептов и управление командой.

Именно он стоит за большинством сортов пива Põhjala, которые можно сейчас увидеть на полках наших магазинов. Всего пивоварня создала около 150 разных видов пива. Крис участвует в процессе от создания концепции нового пива и разработки рецепта до запуска готового товара в продажу.

Всего на процессе запуска нового пива, от изначальной задумки до выпуска готового продукта, уходит в среднем два месяца — а иногда может даже быстрее.

"Иногда приходиться просто выливать огромное количество пива, потому что получается не то, что мы хотели", — рассказывает он.

К чему приводит домашнее пивоварение



Крис переехал в Эстонию, чтобы работать с командой Põhjala, в марте 2013 года. До этого он работал в Шотландии в известной пивоварне Brewdog, когда основатели Põhjala написали туда с просьбой посмотреть на процесс создания крафтового пива, пройти стажировку и набраться опыта. После этого Крис два года консультировал Põhjala во время подготовки к производству, а позже и вовсе переехал в Таллинн.

"В то время в Эстонии производство крафтового пива не было сильно развито, и это было одно из единственных мест в Европе, где можно было принять прямое участие в создании культуры крафтового пива с нуля. А такой шанс выпадает редко!" — объясняет Крис свое желание переехать в Эстонию.

"И теперь Эстония известна во всем мире как производитель темных сортов пива, выдержанного в бочках", — радуется он. "Мы никогда не хотели быть единственной крафтовой пивоварней в Эстонии. Это было бы просто ужасно! Это значило бы, что мы не вдохновляем людей. Но теперь есть и другие пивоварни, как Pühaste и Purtse, и это так здорово".

Foto: Senya Taylor

Еще будучи студентом Крис сам начал варить пиво дома, так как в то время даже в Шотландии не было большого выбора крафтового пива, а студент едва ли мог позволить себе часто пробовать дорогие сорта. "Это оказался просто ужасный способ сэкономить деньги. Но зато это очень весело", — смеется он.