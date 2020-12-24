"Такой шанс выпадает редко!" Почему главный пивовар Põhjala переехал из Шотландии в Эстонию? Интервью RusDelfi

Кристофер Пилкингтон переехал в Эстонию из Абердиншира, Шотландия 7 лет назад, чтобы присоединиться к команде пивоварни Põhjala. Что его привело в Эстонию, как справился с переездом и что думает об эстонском пиве — читайте в интервью RusDelfi
Крис занимает в Põhjala должность главного пивовара, он отвечает за создание и производство продукции, и его основные задачи включают в себя разработку новых рецептов и управление командой.
Именно он стоит за большинством сортов пива Põhjala, которые можно сейчас увидеть на полках наших магазинов. Всего пивоварня создала около 150 разных видов пива. Крис участвует в процессе от создания концепции нового пива и разработки рецепта до запуска готового товара в продажу.
Всего на процессе запуска нового пива, от изначальной задумки до выпуска готового продукта, уходит в среднем два месяца — а иногда может даже быстрее.
"Иногда приходиться просто выливать огромное количество пива, потому что получается не то, что мы хотели", — рассказывает он.
К чему приводит домашнее пивоварение
Крис переехал в Эстонию, чтобы работать с командой Põhjala, в марте 2013 года. До этого он работал в Шотландии в известной пивоварне Brewdog, когда основатели Põhjala написали туда с просьбой посмотреть на процесс создания крафтового пива, пройти стажировку и набраться опыта. После этого Крис два года консультировал Põhjala во время подготовки к производству, а позже и вовсе переехал в Таллинн.
"В то время в Эстонии производство крафтового пива не было сильно развито, и это было одно из единственных мест в Европе, где можно было принять прямое участие в создании культуры крафтового пива с нуля. А такой шанс выпадает редко!" — объясняет Крис свое желание переехать в Эстонию.
"И теперь Эстония известна во всем мире как производитель темных сортов пива, выдержанного в бочках", — радуется он. "Мы никогда не хотели быть единственной крафтовой пивоварней в Эстонии. Это было бы просто ужасно! Это значило бы, что мы не вдохновляем людей. Но теперь есть и другие пивоварни, как Pühaste и Purtse, и это так здорово".
Еще будучи студентом Крис сам начал варить пиво дома, так как в то время даже в Шотландии не было большого выбора крафтового пива, а студент едва ли мог позволить себе часто пробовать дорогие сорта. "Это оказался просто ужасный способ сэкономить деньги. Но зато это очень весело", — смеется он.
"На самом деле это то же самое, как и профессиональное пивоварение — просто в намного меньшем масштабе. Домашнее пивоварение может быть дорогим хобби, если ты этого хочешь, но оно не обязательно должно таким быть. Все, что нужно, это солод и хмель, где это все сварить и куда добавить дрожжи. Я вообще начинал варить в вареньеварке!", — объясняет Крис.
Тем, кого интересует пивоварение и кто начать заниматься им дома, Крис советует для начала пройти онлайн-курсы или же просто связаться с местной пивоварней и предложить себя в качестве практиканта-волонтера на пару дней или неделю. По его словам, Põhjala всегда рада помочь интересующимся.
Хотя он и отмечает, что у многих людей неправильное представление о работе пивовара. Крис смеется, что большинство рабочего времени уходит вовсе не на дегустацию пива, а на уборку. "Но и веселого тоже много", — добавил он.
"Люди здесь очень дружелюбные — когда узнаешь их поближе"
По его словам, переезд в Эстонию прошел гладко, так как у него здесь уже были те, кто мог поддержать: "На самом деле это было весьма легко: получить ID-карту, зарегистрироваться для бесплатного проезда в общественном транспорте, получить счет в банке". Самым сложным было в то время найти хорошую квартиру.
"Люди, в основном, очень дружелюбные — когда узнаешь их поближе. После пары бутылок пива они очень быстро становятся дружелюбными и общительными", — смеется Крис.
"Эстонский язык сначала стал шоком — но и использовать его часто не приходилось", — говорит Крис. Его уровень владения эстонским до сих пор работа в процессе. "Эстонцы очень проницательны: видят, что ты иностранец, и переходят на английский", — жалуется он. При этом в его жизнь вошел еще один язык, когда у него появилась русская девушка.
По сравнению с Великобританией в Эстонии намного быстрее проходит процесс создания бизнеса: "Кто-то придумывает идею и на следующий день уже создает фирму. И вообще, кажется, процент людей со своими фирмами здесь значительно выше".
А что же Saku?
Из созданных им сортов пива его любимые портер Õhtu ("Не думаю, что это самое лучшее пиво, что мы когда-либо создали, но оно получилось идеально. У него вкус 7,8% портера, но на самом деле оно 5,5%, поэтому его можно выпить больше!") и шотландский эль Glen Noble, сделанный в бочках из-под скотча, шотландского виски ("Он настолько отличается от того, что мы обычно производим, и мне нравится, сколько мы всего вложили в него на каждом этапе создания.")
Что касается пива от других эстонских производителей, то Крис отдает пальму первенства пивоварне Pühaste — именно их пиво Buckwheat Queen он с удовольствием пьет после работы.
При этом Крис хвалит A. Le Coq и Saku — за их довольно широкий ассортимент пиво, что необычно для больших пивоварен. "Подходящее пиво, если хочешь пропустить по стаканчику с друзьями. Оно уж точно не покажется отвратительным — но и сказать "вау, что это?" тоже не заставит", — говорит он.
Если вы никогда не пробовали крафтовое пиво и думаете, что оно вам не понравится, то Крис советует просто следующий раз вместо шести банок своего любимого пива купить только пять банок и одну бутылку крафтового: "Выпейте его первым и перейдите к другим. Потом сравните и почувствуйте разницу во вкусе и что вы чувствуете".
Крис считает, что крафтовое пиво стоит чуть-чуть дороже, на при этом дарит более яркие эмоции.
Новые маски убивают 99,9% бактерий и вирусов за час: подробно
В Нидерландах стало "строже": что нужно знать туристам
Все дело в напитке: почему КОВИД "шарахается" от евреев
Как носить маску, чтобы не запотевали очки?