Такого раньше не было: карта распространения COVID-19 по Эстонии кардинально изменилась(2)
Данные свежего исследования сточных вод на предмет распространения коронавируса в Эстонии показывают, что коронавирус распространен по Эстонии более равномерно, чем когда либо ранее за время кризиса. Об этом в передаче на Delfi TV рассказал руководитель исследования профессор Тартуского университета Танель Тенсон.
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу
Навка: «То, что вся Европа сидит на допинге, мы знали»
Дом Михаила Горбачева в Германии: как он выглядит
Кому не грозит тяжелая форма COVID-19, рассказал вирусолог