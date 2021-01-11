Такого раньше не было: карта распространения COVID-19 по Эстонии кардинально изменилась

По словам Тенсона, количество говорящих о коронавирусе "сигналов" значительно не возросло, но они распространены всё шире.

"Карта показывает широкое распространение по Эстонии. Зеленые точки, где нет этого вируса, практически пропали", — сказал профессор.

"Большой процент небольших населенных пунктов, где мы находим вирус, вызывает озабоченность. Это первый раз, когда мы наблюдаем такое равномерное распределение по Эстонии. Раньше мы видели, как в Ида-Вирумаа количество "сигналов" было гораздо выше. Сейчас оно даже немного снизилось. Но то, что окраска всей карты Эстонии — это то, что беспокоит".

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