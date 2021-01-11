Такого раньше не было: карта распространения COVID-19 по Эстонии кардинально изменилась(4)
Данные свежего исследования сточных вод на предмет распространения коронавируса в Эстонии показывают, что коронавирус распространен по Эстонии более равномерно, чем когда либо ранее за время кризиса. Об этом в передаче на Delfi TV рассказал руководитель исследования профессор Тартуского университета Танель Тенсон.
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