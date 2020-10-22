Такого еще не было: правительство отменило традиционную пресс-конференцию из-за скандала с EKRE

Вчера коммуникационное бюро правительства сообщило, что сегодня председатели коалиционных партий продолжат обсуждение политической ситуации. После встречи руководители партий дадут свои комментарии.

Наряду с пресс-конференцией отменяется и сегодняшнее заседание кабинета министров, где обычно в свободной форме обсуждаются важные вопросы.

Правительственный кризис разгорелся после интервью Марта Хельме DW. Более подробно ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

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