Такого еще не было: правительство отменило традиционную пресс-конференцию из-за скандала с EKRE

Вчера коммуникационное бюро правительства сообщило, что сегодня председатели коалиционных партий продолжат обсуждение политической ситуации. После встречи руководители партий дадут свои комментарии.
Наряду с пресс-конференцией отменяется и сегодняшнее заседание кабинета министров, где обычно в свободной форме обсуждаются важные вопросы.
Правительственный кризис разгорелся после интервью Марта Хельме DW. Более подробно ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
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