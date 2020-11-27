Такого еще не было! На Ратушной площади в Таллинне появится голограмма Деда Мороза

”Дед Мороз-голограмма — одна из новинок рождественского Таллинна, которая создаст праздничный настрой, являясь, в то же время, безопасным решением. Осенью мы с партнерами начали думать о том, как создать в Таллинне атмосферу сказочного Рождества в условиях эпидемии коронавируса. Технология пришла нам на помощь, — сказал вице-мэр Айвар Рийсалу. — Важно то, чтобы люди, приходящие вдохнуть атмосферу праздника в Старый город, проявляли заботу в отношении друг друга, соблюдали дистанцию и использовали маски, находясь в обществе”.

Голограмма Деда Мороза создана фирмой KNM Eesti OÜ. Как отметил член правления предприятия Альфред Дудар, это первая в мире голограмма Деда Мороза, созданная по технологии голографической проекции Hypervsn для работы в уличных условиях.

”Уникальной технологию Hypervsn делает то, что все желающие смогут сфотографировать или заснять голограмму Деда Мороза”, — сказал Дудар.

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