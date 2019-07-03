"Такое чувство, что стрелку казалось, будто он играет в GTA". Таксист рассказал, как чудом избежал смерти в Теллискиви

Айвар не хочет заезжать в городок, поэтому решает позвонить клиенту и сообщить, что ждет его чуть подальше. Телефон стоит на подставке на центральной консоли, а беспроводной наушник, который обычно использует Айвар, за день разрядился. Чтобы послушать, идет ли вызов, мужчина наклоняется к телефону, но вместо гудков слышит хлопки. И доносятся они не из телефона, а откуда-то снаружи.



Foto: Tanel Miljan



”Сначала я и не подумал, что это выстрел из огнестрельном оружия. Спокойно продолжал звонить. Ночью много сумасшедших. Понял только тогда, когда увидел его перед собой на тротуаре, в полутора метрах от машины. Он как раз менял обойму. Очень умело. Он явно делал это не первый и не десятый раз”.

К тому моменту Райво Юримяэ уже убил 32-летнего таксиста Максима Кудряшова.

”Я стал думать, что делать. Бежать? С другой стороны, клиент, может, тоже надеется на меня, чтобы быстрее уехать. Недалеко еще несколько человек. Кто знает, в кого и почему он решит выстрелить”.

Нагнувшись к телефону, Айвар остается в таком положении. Юримяэ проходит мимо. Он идет спокойно, паники в его действиях не прослеживается.

”Он дошел до другого такси, которое стояло передо мной, и даже кажется, прошел мимо него. И тогда его внимание привлекла приближающаяся машина, тоже такси”, — вспоминает Айвар.

Юримяэ разворачивается. Снова слышатся выстрелы.



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”Выстрелы были ритмичными. Такое чувство, что парню казалось, будто он играет в GTA или что-то в этом роде. Такое впечатление создалось. Все-таки он был совсем чекнутым, очень холодным”, — описывает Айвар поведение стрелка.

”Новым триггером стало это едущее такси, которое проехало мимо нас случайно. Но расстояние между такси и стрелявшим, я бы сказал, оставляло пространство для ошибки при стрельбе из ручного оружия. Пять или десять метров”.

У полиции относительно этого своя версия. ”На записи камеры наблюдения видно, что в третье такси он не целился и что такси случайно проезжает мимо во время стрельбы. Скорее всего, пуля попала в транспортное средства случайно либо рикошетом, либо через другое такси”, — сказала изданию пресс-секретарь полиции Марие Аава.

Только одна из пуль Юримяэ попадает в проезжавшее мимо такси. В в аэропорт едут туристы из Германии. Меньше везет водителю такси, припарковавшемуся перед Айваром. Юримяэ открывает на его машине огонь, в результате чего водитель получает тяжелые ранения. Сейчас он по-прежнему находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии.

”Отстрелял и снова поменял обойму. После этого он вошел возле La Tabla resto в городок, и все. Я жив благодаря стечению обстоятельств. Не знаю, что сыграло решающую роль: что у меня разрядился handsfree или что он он прошел мимо меня со стороны пассажира”, — говорит Айвар.