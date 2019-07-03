"Такое чувство, что стрелку казалось, будто он играет в GTA". Таксист рассказал, как чудом избежал смерти в Теллискиви

По улицам Таллинна разъезжает водитель такси, который может считать ночь, когда произошла стрельба в творческом городке Теллискиви, своим вторым днем рождения. От пуль преступника он спасся лишь чудом, пишет Eesti Ekspress.
21 июня, три часа ночи. Айвар только что отвез клиента в пункт назначения и тут же получил через приложение Bolt Driver новый заказ. Клиенту ему нужны. Для того, чтобы хоть что-то заработать, мужчине надо принять в неделю как минимум двести вызовов. Это как минимум 70 рабочих часов.
Айвар активирует вызов и отправляется на своем автомобиле с логотипом Bolt в Теллискиви. Обычный вызов. Такой же, как и все остальные. Машина, на которой он едет, — одна из причин, по которой Айвар работает допоздна. Он арендует ее у работодателя. Бензин, аренда, страховка и другие текущие расходы означают ежемесячные расходы в размере 1200-1300 евро. На жизнь таксист начинает зарабатывать только после того, как ”наездит” на автомобильные расходы.
”По логике я должен был припарковаться именно на том месте, где он начал стрелять сначала. Но там стояла другая машина — та, водитель которой погиб”, — рассказывает Айвар.
Так он останавливается в другом месте. ”Передо мной осталось три пустых парковочных места, дальше стояла какая-то машина. И потом эта (с плафонами) 1224, которая ждала клиента”, — продолжает он.
Айвар не хочет заезжать в городок, поэтому решает позвонить клиенту и сообщить, что ждет его чуть подальше. Телефон стоит на подставке на центральной консоли, а беспроводной наушник, который обычно использует Айвар, за день разрядился. Чтобы послушать, идет ли вызов, мужчина наклоняется к телефону, но вместо гудков слышит хлопки. И доносятся они не из телефона, а откуда-то снаружи.
”Сначала я и не подумал, что это выстрел из огнестрельном оружия. Спокойно продолжал звонить. Ночью много сумасшедших. Понял только тогда, когда увидел его перед собой на тротуаре, в полутора метрах от машины. Он как раз менял обойму. Очень умело. Он явно делал это не первый и не десятый раз”.
К тому моменту Райво Юримяэ уже убил 32-летнего таксиста Максима Кудряшова. ”Я стал думать, что делать. Бежать? С другой стороны, клиент, может, тоже надеется на меня, чтобы быстрее уехать. Недалеко еще несколько человек. Кто знает, в кого и почему он решит выстрелить”.
Нагнувшись к телефону, Айвар остается в таком положении. Юримяэ проходит мимо. Он идет спокойно, паники в его действиях не прослеживается.
”Он дошел до другого такси, которое стояло передо мной, и даже кажется, прошел мимо него. И тогда его внимание привлекла приближающаяся машина, тоже такси”, — вспоминает Айвар.
Юримяэ разворачивается. Снова слышатся выстрелы.
”Выстрелы были ритмичными. Такое чувство, что парню казалось, будто он играет в GTA или что-то в этом роде. Такое впечатление создалось. Все-таки он был совсем чекнутым, очень холодным”, — описывает Айвар поведение стрелка.
”Новым триггером стало это едущее такси, которое проехало мимо нас случайно. Но расстояние между такси и стрелявшим, я бы сказал, оставляло пространство для ошибки при стрельбе из ручного оружия. Пять или десять метров”.
У полиции относительно этого своя версия. ”На записи камеры наблюдения видно, что в третье такси он не целился и что такси случайно проезжает мимо во время стрельбы. Скорее всего, пуля попала в транспортное средства случайно либо рикошетом, либо через другое такси”, — сказала изданию пресс-секретарь полиции Марие Аава.
Только одна из пуль Юримяэ попадает в проезжавшее мимо такси. В в аэропорт едут туристы из Германии. Меньше везет водителю такси, припарковавшемуся перед Айваром. Юримяэ открывает на его машине огонь, в результате чего водитель получает тяжелые ранения. Сейчас он по-прежнему находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии.
”Отстрелял и снова поменял обойму. После этого он вошел возле La Tabla resto в городок, и все. Я жив благодаря стечению обстоятельств. Не знаю, что сыграло решающую роль: что у меня разрядился handsfree или что он он прошел мимо меня со стороны пассажира”, — говорит Айвар.
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