"Такие автомобили только в миллионниках". Украинка из Таллинна — о том, в какой город превратит режиссер Нолан эстонскую столицу

Портал RusDelfi спросил у украинки Натальи Черкашиной, которая живет в Ласнамяэ 4 года, напоминает ли Таллинн какой-либо украинский город, и есть ли в Киеве похожие на Горхолл здания.

"Район Ласнамяэ похож на все спальные районы советских городов в Украине. Больше всего, конечно, на спальные районы Киева", — сказала она. Но уже известно, что по сюжету именно Лаагна теэ будет представлять Эстонию.

По словам Натальи, ничего похожего на Горхолл из киевских сооружений она не вспомнила. В то же время, очевидно, что по задумке режиссера, именно район Горхолла будет исполнять роль одного из городов Украины. Но какого?

"Есть ассоциация с большими лестницами в Одессе, Николаеве, в Керчи в Крыму на гору Митридат. Но первые два места сейчас выглядят ухоженными и нет схожести визуальной, — подчеркнула она. — В плане архитектуры у Киева и Таллинна общее только в постройках советского времени. Исторические здания разных стилей".