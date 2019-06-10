10.06.2019, 18:06

"Такие автомобили только в миллионниках". Украинка из Таллинна — о том, в какой город превратит режиссер Нолан эстонскую столицу

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эксклюзив rusDelfi
Виталий Бесчастный
Виталий Бесчастный
редактор
EST 13
Ukraina politsei-ja kiirabiautod Nolani filmivõtete parklas Linnahalli juures
Ukraina politsei-ja kiirabiautod Nolani filmivõtete parklas Linnahalli juuresFoto: Tiit Blaat

Сегодня RusDelfi опубликовали фото с места съемок фильма Кристофера Нолана. Возле Горхолла, территории, где будут снимать эпизод шпионского боевика, стоят украинские машины скорой помощи, полицейские автомобили и другие виды транспорта c надписями на украинском языке.

Портал RusDelfi спросил у украинки Натальи Черкашиной, которая живет в Ласнамяэ 4 года, напоминает ли Таллинн какой-либо украинский город, и есть ли в Киеве похожие на Горхолл здания.

"Район Ласнамяэ похож на все спальные районы советских городов в Украине. Больше всего, конечно, на спальные районы Киева", — сказала она. Но уже известно, что по сюжету именно Лаагна теэ будет представлять Эстонию.

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По словам Натальи, ничего похожего на Горхолл из киевских сооружений она не вспомнила. В то же время, очевидно, что по задумке режиссера, именно район Горхолла будет исполнять роль одного из городов Украины. Но какого?

"Есть ассоциация с большими лестницами в Одессе, Николаеве, в Керчи в Крыму на гору Митридат. Но первые два места сейчас выглядят ухоженными и нет схожести визуальной, — подчеркнула она. — В плане архитектуры у Киева и Таллинна общее только в постройках советского времени. Исторические здания разных стилей".

На вопрос, похожи ли автомобили на фото на настоящие украинские полицейские и медицинские машины, Наталья сказала, что похожи, но такие есть только в городах-миллионниках: Киеве, Днепре, Харькове, может, ещё во Львове. В маленьких городах такой транспорт — редкость.

Больше фото со съемок фильма Кристофера Нолана - ЗДЕСЬ.

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