Тайна яхты за три миллиона евро | Известная эстонская бизнес-леди предстанет перед судом. Ее сожитель в бегах, а фирма — банкрот

57-летней Тийу Ярвисте запрещено покидать свое место жительства. На ее недвижимость в Старом Таллинне наложена огромная ипотека в пользу государства. В августе в Харьюском уездном суде начнется процесс над Ярвисте и двумя ее бывшими подчиненными. Их обвиняют в масштабном отмывании денег, совершенном группой лиц, что в случае обвинительного приговора означает от двух до десяти лет лишения свободы.

39-летний Андрей Щемелев, которого Ярвисте на протяжении многих лет представляла прессе как своего спутника жизни, объявлен в розыск на общеевропейском уровне. Если еще два года назад принадлежащая женщине фирма GFC (Good Finance Company) заработала 300 000 евро прибыли, то сейчас является банкротом. Предприятие занималось предоставлением платежных услуг и, по обвинению прокуратуру, отмыла примерно три миллиона евро, принадлежащих клиентам-нерезидентам и полученных преступным путем.

KODUSTE HÜÜDNIMEDEGA „JÄÄKARU“ JA „JÄNES“: Andrei Štšemelev ja Tiiu Järviste Tallinnas 2014 kino Kosmos avamisel. Foto: LAURA OKS

Все началось с того, что летом 2018 года в итальянском порту Сан-Ремо была украдена яхта класса люкс под именем Alexandra. Через какое-то время яхта была взята на учет в Эстонском судоходном регистре при помощи фальшивого HIN-кода, то есть серийного номера. Регистр обмана не заметил, а вскоре судно было продано за границу и снято с учета в Эстонии.

VALGE KAUNITAR: Luksusjaht Alexandra varastati 2018 San Remo sadamast, laeva kadumist uurivad Itaalia võimud.

Согласно обвинению, судно было продано за три миллиона евро. Деньги были переведены через GFC.

Сама Ярвисте сказала изданию, что на момент совершения сделки ничего не знала о яхте. ”Насколько я поняла, владелец яхты продал ее нескольким покупателям и несколько раз, пользуясь для совершения сделок услугами разных банков. Позже он вроде бы еще сам заявил о ее пропаже, чтобы получить деньги от страховой фирмы”, — сказала женщина.

По ее словам, у GFC не было возможности проверить, сколько раз клиент продает свой товар и через какие фирмы. Об исчезновении Щемелева Ярвисте говорит, что прокуратура знала ”о его планах покинуть Эстонию, но ничего не сделала, чтобы предотвратить это”. Она утверждает, что Щемелев не является ее спутником жизни. ”Щемелев — не мой спутник жизни. У меня есть любимый молодой человек и своя жизнь”, — сообщила женщина.