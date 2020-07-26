Тайна яхты за три миллиона евро | Известная эстонская бизнес-леди предстанет перед судом. Ее сожитель в бегах, а фирма — банкрот

По данным Государственной прокуратуры, через фирму одной из самых известных предпринимательниц Эстонии преступники отмыли три миллиона евро, пишет Eesti Ekspress.
57-летней Тийу Ярвисте запрещено покидать свое место жительства. На ее недвижимость в Старом Таллинне наложена огромная ипотека в пользу государства. В августе в Харьюском уездном суде начнется процесс над Ярвисте и двумя ее бывшими подчиненными. Их обвиняют в масштабном отмывании денег, совершенном группой лиц, что в случае обвинительного приговора означает от двух до десяти лет лишения свободы.
39-летний Андрей Щемелев, которого Ярвисте на протяжении многих лет представляла прессе как своего спутника жизни, объявлен в розыск на общеевропейском уровне. Если еще два года назад принадлежащая женщине фирма GFC (Good Finance Company) заработала 300 000 евро прибыли, то сейчас является банкротом. Предприятие занималось предоставлением платежных услуг и, по обвинению прокуратуру, отмыла примерно три миллиона евро, принадлежащих клиентам-нерезидентам и полученных преступным путем.
Все началось с того, что летом 2018 года в итальянском порту Сан-Ремо была украдена яхта класса люкс под именем Alexandra. Через какое-то время яхта была взята на учет в Эстонском судоходном регистре при помощи фальшивого HIN-кода, то есть серийного номера. Регистр обмана не заметил, а вскоре судно было продано за границу и снято с учета в Эстонии.
Согласно обвинению, судно было продано за три миллиона евро. Деньги были переведены через GFC.
Сама Ярвисте сказала изданию, что на момент совершения сделки ничего не знала о яхте. ”Насколько я поняла, владелец яхты продал ее нескольким покупателям и несколько раз, пользуясь для совершения сделок услугами разных банков. Позже он вроде бы еще сам заявил о ее пропаже, чтобы получить деньги от страховой фирмы”, — сказала женщина.
По ее словам, у GFC не было возможности проверить, сколько раз клиент продает свой товар и через какие фирмы. Об исчезновении Щемелева Ярвисте говорит, что прокуратура знала ”о его планах покинуть Эстонию, но ничего не сделала, чтобы предотвратить это”. Она утверждает, что Щемелев не является ее спутником жизни. ”Щемелев — не мой спутник жизни. У меня есть любимый молодой человек и своя жизнь”, — сообщила женщина.
Своей вины Ярвисте не признает и считает уголовное дело происками Финансовой инспекции.
Как же преступникам удалось обвести эстонское государство вокруг пальца? Скорее всего, это получилось из-за того, что малыми судами занимается Департамент водных путей, а регистр судов держит Департамент шоссейных дорог. По словам пожелавшего остаться анонимным источника, у Департамента водных путей отсутствует доступ к судовому регистру, поэтому и нет возможности проверить, не украдено ли то или иное судно или его двигатель.
Комментариев по существу ни от Департамента шоссейных дорог, ни от Департамента водных путей получить не удалось.
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