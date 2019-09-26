Тайна, покрытая мраком: кто финансирует разделяющий взгляды EKRE портал?
Администратор поддерживающего EKRE портала подробнее не комментирует финансовые дела, пишет Eesti Päevaleht.
Администратор поддерживающего EKRE портала подробнее не комментирует финансовые дела, пишет Eesti Päevaleht.
Objektiiv — портал Фонда в защиту семьи и традиции (SAPTK), который довольно популярен в более консервативной части общества. Objektiiv распространяет о себе миф как о необычном портале, который живет только на пожертвования тысяч своих читателей.
В действительности мелкие пожертвования образуют только небольшую часть бюджета SAPTK. Большая часть денег поступает из абсолютно неизвестных общественности источников. SAPTK очень скрытный в своих финансовых делах, и в этот раз председатель правления фонда и исполнительный редактор портала Варро Вооглайд тоже не захотел давать никаких комментариев по существу.
"Поскольку в вашем лице речь идет о враждебном идеологическом работнике, а не о журналисте, у нас нет ни малейшего интереса с вами общаться. При этом ваши вопросы совершенно неуместны. С таким же успехом я мог бы попросить список подписчиков EPL, список крупнейших рекламодателей и т.д.", — сообщил Вооглайд в ответ на вопрос EPL.
С крупнейшими рекламодателями EPL можно ознакомиться, листая газеты, чего нельзя сказать о SAPTK. Но у них есть исходящая из закона обязанность отчитываться перед государством, поэтому они ежегодно подают в коммерческий регистр свой отчет за хозяйственный год. Там видно, что бюджет SAPTK ежегодно составляет сотни тысяч евро, которые идут почти исключительно с пожертвований.
В прошлом году SAPTK пожертвовали 351 350 евро. Из них только примерно 87 000 поступило в ходе кампаний пожертвований от мелких жертвователей. Еще 25 000 добавили от себя, по словам Вооглайда, два крупных жертвователя. Таким образом, от мелких жертвователей и двух крупных SAPTK получил в общей сложности 112 000 евро. Но это только 32% от бюджета SAPTK. Доля мелких пожертвований в бюджете SAPTK составила всего 25%. А две трети пожертвований SAPTK поступает из абсолютно неизвестного общественности источника.
Вероятнее всего, эти деньги поступают от богатых предпринимателей, для которых пара сотен тысяч евро в год не является непосильной суммой. В Эстонии образовалось много консервативных некоммерческих объединений, которые поддерживаю богатые предприниматели. Некоторые предприниматели также открыто это признают. Но финансирование SAPTK никто не признал, и, как было сказано, сам SAPTK вообще не комментирует свои финансовые дела.
В действительности, согласно отчетам, дела у SAPTK идут очень хорошо, поэтому к концу прошлого года на банковском счету SAPTK скопилось целых 228 248 евро. Поскольку в бухгалтерии SAPTK записана также одна краткосрочная финансовая инвестиция в 60 000 евро, у учреждения нетто-имущества почти 300 000 евро. На самом деле, Objektiiv мог бы довольно долго выходить без единого дополнительного евро.
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