Тайна, покрытая мраком: кто финансирует разделяющий взгляды EKRE портал?

Objektiiv — портал Фонда в защиту семьи и традиции (SAPTK), который довольно популярен в более консервативной части общества. Objektiiv распространяет о себе миф как о необычном портале, который живет только на пожертвования тысяч своих читателей.

В действительности мелкие пожертвования образуют только небольшую часть бюджета SAPTK. Большая часть денег поступает из абсолютно неизвестных общественности источников. SAPTK очень скрытный в своих финансовых делах, и в этот раз председатель правления фонда и исполнительный редактор портала Варро Вооглайд тоже не захотел давать никаких комментариев по существу.

"Поскольку в вашем лице печь идет о враждебном идеологическом работнике, а не о журналисте, у нас нет ни малейшего интереса с вами общаться. При этом ваши вопросы совершенно неуместны. С таким же успехом я мог бы попросить список подписчиков EPL, список крупнейших рекламодателей и т.д.", — сообщил Вооглайд в ответ на вопрос EPL.

С крупнейшими рекламодателями EPL можно ознакомиться, листая газеты, чего нельзя сказать о SAPTK. Но у них есть исходящая из закона обязанность отчитываться перед государством, поэтому они ежегодно подают в коммерческий регистр свой отчет за хозяйственный год. Там видно, что бюджет SAPTK ежегодно составляет сотни тысяч евро, которые идут почти исключительно с пожертвований.